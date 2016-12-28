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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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"Hiçbir hain emel amacına ulaşamayacak"

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:41
"Hiçbir hain emel amacına ulaşamayacak"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Bomba patlatarak, 20 yaşındaki çocukları öldürerek, Durak Karakolu'nda minibüsün içerisindeki gariban kadın, çoluk çocuğu öldürerek nereye varılabilir." dedi.

Vali Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Orhan, belde sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Toprak, bir valinin, bir kaymakamın, bir idarecinin en mutlu anlarının vatandaşlarla bir araya geldiği, dertleştiği, sohbet ettiği, birlikte çözüm ürettiği anlar olduğunu söyledi.

- "Bir arada olduğumuz müddetçe aramıza hiçbir hain giremez"

Sevgi yumağı halinde muhtarıyla, askeriyle, adliyesiyle, mülki idare amirleriyle kenetlenmiş bir bölgenin, bir halkın, yıllardır ayrıştırılmak istendiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"30-35 sene geçmesine rağmen sonu olmayacak mücadelede halen bir köyde, bir beldede devletimizin güvenlik güçleri, valisi, kaymakamı bu şekilde kucaklaşabiliyorsa, bu şekilde bir araya gelebiliyorsa, bu oyunların, bu denemelerin, bu hainliklerin bir gram bile yol almadığı çok net olarak görülmektedir. Bu kadar kan dökülmesine, araya nifak tohumu saçılmak istenmesine rağmen biz bu şekilde kenetlenmiş haldeysek hiçbir hain emel, amacına ulaşamayacak demektir. Biz böyle olduğumuz müddetçe, bir arada olduğumuz müddetçe bizim aramıza hiçbir hain giremez."

Toprak, hiçbir konuda inisiyatif alamayan, yorum yapamayan, konuşamayan hep alınan kararların peşinden giden bir ülkenin, şu anda bölgesinde ve dünyanın diğer yerlerinde söz sahibi olan, asker bulunduran, politika belirleyen, teknolojisinde, otomotiv sektöründe, iletişim bilişim sektöründe resmen çağ atlayan bir ülke olduğunu dile getirdi.

- "Terör örgütü hizmet yapılmasını istemiyor"

Toprak, Türkiye'nin çok hızlı bir gelişme göstermesiyle, kendilerini dünyanın egemeni sanan bazı ülkelerin hain emellerini ortaya koymaya başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"PKK, Kürt hakkıydı, oydu buydu derken son aylarda büyük şehirlerde bomba patlatarak vatandaşın canını acıtarak nereye varabilir? Bomba patlatarak, 20 yaşındaki çocukları öldürerek, Durak Karakolu'nda minibüsün içerisindeki gariban kadın, çoluk çocuğu öldürerek nereye varılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tek amacı vardır, o da vatandaşlarını rahat ettirmek, huzur içerisinde yaşatmak, ulaşım, eğitim, sağlık hizmetlerini tam sağlamaktır. Terör örgütü ilimizin, ülkemizin kalkınmasını, vatandaşlarımıza hizmet yapılmasını istemiyor bunu engellemeye çalışıyor. Terör olayları olmazsa ilimiz her alanda hak ettiği hizmete kavuşacaktır."

Büyükçiftlik Belediye Başkanı Zeydan ise belde olarak her zaman devletin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurguladı.


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