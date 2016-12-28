BBP Genel Başkanı Destici:

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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda topyekun mücadele verildiğini belirterek, "Bu mücadelenin şekli doğru, bu şekilde sonuç alınacağına inanıyoruz. Yeter ki bu mücadele sonuna kadar devam ettirilsin. PKK ve DEAŞ'a karşı sonuç alınacağını, Türkiye'nin hedeflerine ulaşılacağına inanıyoruz." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, anayasa değişikliği sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için siyasi parti temsilcilerinin sağduyulu davranması gerektiğini söyledi.

Anayasa değişikliği sürecinde herkesin düşüncesini ve itirazını söyleyebileceğini ifade eden Destici, "Milleti ayrıştıracak, çatıştıracak bir üsluptan herkesin uzak durması gerekiyor. Neticede son kararı millet verecektir. Demokrasiye inanan herkesin milletin kararına saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır." diye konuştu.

- "PKK/PYD’ye de Fırat Kalkanı benzeri operasyonu yapılsın"

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda topyekun bir mücadele verdiğini ifade eden eden Destici, "Bu mücadelenin şekli doğru, bu şekilde sonuç alınacağına inanıyoruz. Yeter ki bu mücadele sonuna kadar devam ettirilsin. PKK ve DEAŞ'a karşı sonuç alınacağını, Türkiye'nin hedeflerine ulaşılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesine yerleşmeye çalıştığına dair haberleri hatırlatan Destici, burada ikinci bir Kandil'in inşa edilmek istendiğini, Türkiye'nin buna müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'ye karşı da Fırat Kalkanı benzeri bir operasyonun icra edilmesini isteyerek, "Örgütün bütün varlığı orada silinmelidir." dedi.





