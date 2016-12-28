Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Filistin davası sadece Filistinlilerin değil bütün İslam aleminin davasıdır ve bu aralıksız, Filistinlilerin hakkı alınana kadar devam etmeli, sürmelidir." dedi.

Karamollaoğlu, beraberindeki heyetle Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Filistin konusunun, Milli Görüş'ün kuruluşundan bu yana en önde tutulan davası olduğunu belirten Karamollaoğlu, Filistinlileri son 70 yıldır gösterdikleri direnişten dolayı kutladı.

Karamollaoğlu, Filistin'de bütün dünyanın gözleri önünde 70 yıldır "zulüm, baskı ve katliam" yapıldığını ifade ederek, "Son zamanlarda Birleşmiş Milletler'de alınan karar aslında İsrail'in Birleşmiş Milletler tarafından kurulmasının ardından işledikleri gasp hareketinin son aşamasıdır. En azından bir defa olsun bu işi telin etmiş oldular ondan da memnuniyet duyduk." diye konuştu.

Ortadoğu'da meydana gelen hadiselerin tamamının altında Filistin meselesinin yattığını öne süren Karamollaoğlu, bu problemin çözülmesinin de ancak Müslümanlar'ın bir araya gelmesiyle mümkün olacağının altını çizdi.

Bu bölgenin yeniden şekillendirilmesinde rol alan devletlerin Filistin probleminin çözümüne katkı sağlamalarının da mümkün olmadığını düşündüklerini dile getiren Karamollaoğlu, bunların başında da ABD'nin geldiğini öne sürdü.

Karamollaoğlu, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın tam görevden ayrılacağı sırada bu konuda bir adım attığını ancak yeni başkan Donald Trump'ın aynı düşüncede olup olmadığını henüz bilemediklerini, ancak ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu söyledi.

Filistin halkının son 70 yıldır sürdürdükleri mücadeleyle, direnişle tarihe damga vurduklarına işaret eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ne yazık ki gelişmiş kabul edilen ülkelerin destekledikleri İsrail zulmü, bu kadar uzun bir zaman devam etti. Batı da bu konuda ciddi hiç bir tepki göstermedi. Biz de diyoruz ki Filistin davası sadece Filistinlilerin değil, bütün İslam aleminin davasıdır ve bu aralıksız, Filistinlilerin hakkı alınana kadar devam etmeli, sürmelidir. Biz de bu konuda her zaman sizin destekçiniz olacağız."

Büyükelçi Faed Mustafa da genel başkan seçilmesinden dolayı Karamollaoğlu'nu tebrik ederek, birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.







