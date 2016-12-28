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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Türk-İş Başkanlar Kurulu:

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:58

ANKARA (AA) - Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette yapılacak artışın geçen yılın gerisinde kalmamasını talep ederek, 2017 için aylık net bin 600 lirada ısrarcı olduklarını bildirdi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu'nun dün Bolu'da toplandığı belirtilerek, toplantının ardından hazırlanan bildiri paylaşıldı.

Bildiride, kamuda binlerce kişinin "geçici işçi" statüsünde 6 aydan az çalıştırıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu işçilerin mağduriyetinin yanında, yılın bakiye kalan süresi için hizmet alımlarını zorunlu hale getirmekte ve emek istismarına yol açmaktadır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile iş yerine faydalı olan bu işçilerin yılda 360 gün çalıştırılmaları ile iş yerlerinde verimlilik artışı sağlanacağı gibi alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı ihalesine de ihtiyaç kalmayacaktır. Bu nedenle, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri için gerekli düzenleme bir an önce yapılmalıdır."

Bildiride, "Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net bin 600 liralık teklifinde ısrarcıdır. Taşeron uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm iş kollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Vergideki adaletsiz yapının toplu iş sözleşmelerini de çıkmaza soktuğu ve vergi kesintileri nedeniyle işçilerin eline geçen ücretin aylar itibarıyla giderek eksildiği belirtilen bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli düzenleme yapılmamıştır. Maliye Bakanlığının dün Resmi Gazete'de yer alan 'Gelir Vergisi Genel Tebliği' ile ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3,17 oranında artırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi ödemek durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı iş yerinde barışı zedeleyecektir."

Türkiye'de yaşanan gelişmelere de değinilen bildiride, terörün bir insanlık suçu olduğu vurgulandı.

Bildiride, 15 Temmuz'da ülkenin işgaline yönelik girişilen kalkışmanın etkisinin halen devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bu hain kalkışmaya karşı alınan tedbirlere etkin bir şekilde devam edilmelidir. Güvenlik güçlerimize karşı girişilen saldırılar ve verdiğimiz şehitler bizleri derinden üzmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Konfederasyonumuz bu konuda, önceden olduğu gibi gelecekte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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