28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaldıkları zeytinyağı sayesinde yakalandılar

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:03

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerinden zeytinyağı çalan iki kişiyi polis ekipleri, çaldıkları bidondan sızan zeytinyağının izini takip ederek, yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesindeki bir iş yerinden zeytinyağı hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Çalındığı tespit edilen 3 bidon zeytinyağından birinin delik olduğunu ve yolda iz bıraktığını fark eden ekipler, izi takip ederek, zanlıların adresini belirledi.

Mesudiye Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen Adem Y. (26) ve O.B'yi yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Adem Y'nin Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar ettiği anlaşıldı.

Adem Y. cezaevine gönderilirken, O.B, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



İLGİLİ HABERLER

Söke kartalları huzur evi yaşlılarını unutmadı
YEREL

SÖKE KARTALLARI HUZUR EVİ YAŞLILARINI UNUTMADI
Aydın AK Parti Kuyucak ve Karacasu'da muhtar ve STK'larla buluştu
YEREL

AYDIN AK PARTİ KUYUCAK VE KARACASU'DA MUHTAR VE STK'LARLA BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NUN KARDEŞİ CELAL KILIÇDAROĞLU:
Aydın'da &quot;Halep İçin Uzat Elini&quot; yardım kampanyası düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA "HALEP İÇİN UZAT ELİNİ" YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ
Didim CHP 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

DİDİM CHP 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Muhtarlarla Bir Araya Geldi
YEREL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN TOYRAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Didim Belediyespor yönetiminde kan değişikliği
YEREL

DİDİM BELEDİYESPOR YÖNETİMİNDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ
Fatih Mahallesi'ndeki 6 buçuk yıllık pazar hasreti sona eriyor
YEREL

FATİH MAHALLESİ'NDEKİ 6 BUÇUK YILLIK PAZAR HASRETİ SONA ERİYOR
Aydın'a yılın ilk karı düştü
YEREL

AYDIN'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
Başkan Kale'den Yeni Acarlarspor'a destek
YEREL

BAŞKAN KALE'DEN YENİ ACARLARSPOR'A DESTEK
Aydınspor 1923'te teknik adam ve takviye arayışları sürüyor
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE TEKNİK ADAM VE TAKVİYE ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
arpuzlu Belediyespor Özdemir'le nefes aldı
YEREL

ARPUZLU BELEDİYESPOR ÖZDEMİR'LE NEFES ALDI
Aydınspor 1923'te ilk veda Gurur ve Burak Can'dan
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE İLK VEDA GURUR VE BURAK CAN'DAN
Koçak ve Bircan 4 aylık Buse'yi hasta yatağında ziyaret etti
YEREL

KOÇAK VE BİRCAN 4 AYLIK BUSE'Yİ HASTA YATAĞINDA ZİYARET ETTİ
Efeler Belediyesi zabıtasından Çevik Kuvvet'e moral ziyareti
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ZABITASINDAN ÇEVİK KUVVET'E MORAL ZİYARETİ
Aydın'da Dart 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu açılıyor
YEREL

AYDIN'DA DART 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR
Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması seçmeleri yapıldı
YEREL

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ VOLEYBOL İL KARMASI SEÇMELERİ YAPILDI
Aydın Ziraat Odası'ndan 'ÇKS' uyarısı
YEREL

AYDIN ZİRAAT ODASI'NDAN 'ÇKS' UYARISI
Karakış şartlarından değil kuraklıktan dolayı yem bırakıldı
YEREL

KARAKIŞ ŞARTLARINDAN DEĞİL KURAKLIKTAN DOLAYI YEM BIRAKILDI
Karpuzlu yeni yılı ışıl ışıl bekliyor
YEREL

KARPUZLU YENİ YILI IŞIL IŞIL BEKLİYOR
Aracınızın kış bakımını yaptırmadan yola çıkmayın
YEREL

ARACINIZIN KIŞ BAKIMINI YAPTIRMADAN YOLA ÇIKMAYIN
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
ADÜ birimlerinde bilişim alt yapısı geliştiriliyor
YEREL

ADÜ BİRİMLERİNDE BİLİŞİM ALT YAPISI GELİŞTİRİLİYOR
AYESOB Başkanı Çetindoğan: Esnaf Hayal Kırıklığına Uğratıldı
YEREL

AYESOB BAŞKANI ÇETİNDOĞAN: ESNAF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATILDI