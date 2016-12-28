AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

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ANKARA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yedek milletvekilliğinin anayasa değişiklik teklifi metninden çıkarılmasına ilişkin "Yapılan değerlendirmelerde gördük ki Türkiye’deki demokratik sistem içinde çok fazla sayıda Mecliste vekil boşalması olmamış, çok fazla istikrara ilişkin bir vurgu olmamış. Dolayısıyla bunun olması veya olmaması bizim ana başlığımızı, istikrarımızdaki iddiamızı çok etkileyecek bir tablo değilmiş gibi değerlendirdik. Konuyu MHP ile değerlendirip bunu tekliften çekmiş olduk." dedi.

Turan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin bir haftadan bu yana komisyonda görüşüldüğünü, makul tartışmalar olmakla birlikte zaman zaman parlamenter rejime ve siyasi partilere yakışmayan tabloların ortaya çıktığını belirtti.

Anamuhalefet partisinin su atan, masalara çıkan ve slogan atan yaklaşımını teessüfle karşıladığını dile getiren Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na komisyonda yaşananlara ilişkin görüntüleri izlemesini ve milletvekillerine makul uyarılarda bulunmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Parlamenter rejimde ve diğer tüm rejimlerde öncelikle karşılıklı saygı, sistemin çalışması ve parlamentonun çalışmasının esas olduğunu anlatan Turan, istenmeyen fikir ve teklifler olduğunda onları kaba söylem, tehdit ve hakaretle engelleme yaklaşımının demokratik ülkelerde asla olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde 8 günü geride bıraktıklarını, söylemden çok eylemin öne çıktığı bir süreci yaşadıklarını anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"'Söz verilmiyormuş, çok hızlı geçiliyormuş', asla böyle değil. Elimizde istatistikler ve Meclisin teamülleri var. 12 Eylül referandumunda 26 maddelik bir paket olmasına rağmen 3 günde biten süreç söz konusuydu ancak biz 21 maddelik bir paketi görüşüyoruz. Bir vekilin 2 saat 50 dakika konuştuğu, birçok vekilin defalarca konuştuğu, 150'den fazla vekilin söz aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Hiç kimsenin sözünün kesilmediği, herkesin rahat rahat konuşabildiği atmosferden bahsediyoruz fakat hukukun temel ilkesi de hakkaniyet ve iyi niyettir. Siz sadece komisyon görüşmeleri engellensin, teklif kadük olsun diye saatlerce konuşur, defaten söz alır ve adeta iyi niyetten uzak bir yaklaşım sergilerseniz, diğer komisyon üyelerinin de 'Artık bu müzakereleri burada keselim.' deme hakkı vardır. Yapılan işlem budur. Biz makul süre içinde Anayasa Komisyonundaki görüşmenin bitirileceğini düşünüyoruz."

Turan, henüz 7. maddeye geldiklerini, komisyonun meseleye daha hızlı, makbul ve sağduyulu yaklaşması gerektiğini, artık kavga ve polemik istemediklerini aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili olarak 8 günden beri konuşmaktan feragat ettiğini, konuşmaları için muhalefete imkan verdiklerini aktaran Turan, "Baktığımız zaman istatistiklere, en çok konuşan anamuhalefettir. En az konuşan bizleriz. Neden? Bir derdimiz var. MHP ile teklifimizi ortaya koyduk, bu tartışılsın istedik." diye konuştu.

- "Türk vatandaşı olmak ifadesinin yeterli olacağını düşünüyoruz"

Turan, komisyondaki görüşmeler sonucu bazı maddelerde revizyona gidildiğini, 3 maddede değişiklik yapıldığını, bir maddenin gündemden düşürüldüğünü dile getirdi.

Yedek vekillik maddesinin tekliften çıkarıldığını anımsatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer vekilliklerde ölüm ve istifa halinde boşalma olursa bununla ilgili durumlarda bir sonraki vekil orada görev yapabilsin istemiştik. Çünkü bu uygulama ilk defa olmuyor. İl genel meclisi üyelerinden veya belediye meclisi üyelerinden birisinin istifası veya ölümü halinde bir sonraki arkadaşımız hemen gelip asaleten göreve devam ediyor. Hiç de sorun oluşturmuyor bu mesele. Yapılan değerlendirmelerde gördük ki Türkiye’deki demokratik sistem içinde çok fazla sayıda Mecliste vekil boşalması olmamış, çok fazla istikrara ilişkin bir vurgu olmamış. Dolayısıyla bunun olması veya olmaması bizim ana başlığımızı, istikrarımızdaki iddiamızı çok etkileyecek bir tablo değilmiş gibi değerlendirdik. Konuyu MHP ile değerlendirip bunu tekliften çekmiş olduk. Anadolu'da bir tabir vardır. 'Atla deve değil' derler. Bu bizim esas işimiz, iddiamız değildi. İstikrarın devamına ilişkin alt başlıklardan biriydi. Bunun şu an çok elzem olmadığına karar verdik."

Turan, "Cumhurbaşkanı olma şartlarına ilişkin metinde yer alan 'Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması' ifadesinde değişikliğe gidilecek mi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısına ilişkin yeniden düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine, bu konuların komisyonun takdiri olduğunu söyledi.

Bu konudaki kararların MHP ile yapılacak görüşmelerin ardından çıkacağını vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanı olacak adayın mutlaka Türk vatandaşı olması lazım. Burada 'sonradan, ölüm ve doğum' tarzı bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade ettik. Bunun için 'Türkiye'de doğmak' değil, 'Türk vatandaşı olmak' ifadesinin yeterli olacağını düşünüyoruz". ifadelerini kullandı.

- "Biz 'Yaptık oldu' derdinde değiliz"

Turan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların seçilme şartlarına ilişkin soru üzerine, komisyonun değerlendirmelerini yapacağını, muhalefetin önerilerinin de dikkate alınacağını belirtti.

"Yaptık oldu" derdinde olmadıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki tüm partiler, biz başta olmak üzere, CHP, MHP, HDP, bu konuya ilişkin soğukkanlı ve sağduyu ile meseleye yaklaşsın, demokratik ortam içinde bunlar tartışılsın ve her maddeyi değerlendirelim. Biz bunu, ülkeye faydası olduğu için yapıyoruz. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir problem yok. Bizim vefamız, ilişkimiz, iletişimimiz kurucu liderimize karşı asla bir problem değil. Bu sorun bizim sorunumuz değil. Biz AK Parti'li yıllardan sonra Türkiye'de kriz olmasın, güçlü hükümetler olsun istiyoruz. Koalisyonlarla zaman kaybeden, yılda bir seçim yapan bir Türkiye istemiyoruz. Çünkü içe kapanan, kendi ekonomisini küçülten ülke olmaktan öte dışa açılmak istiyoruz. Biz komisyonda, somut akılla hukuka ve içtüzüğe uygun halimizi son maddeye kadar devam ettireceğiz."