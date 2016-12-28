Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

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ADANA (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve kuvvetli fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.