Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan teknenin kaptanı olduğu belirtilen Suriye uyruklu İmmad S. ile Emrullah D, Veli K, Özgür A, Murat Y, Osman K, Özgenç E, Samet E. ve Akif P. sevk edildikleri mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler İbrahim H. ve Hasan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye ilçesinde jandarma tarafından 25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, 260 kaçak göçmen yakalanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 zodyak bot, 2 otomobil, bir otobüs, bir minibüs, bir tekneye el konulmuştu.