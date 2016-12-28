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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:33
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan teknenin kaptanı olduğu belirtilen Suriye uyruklu İmmad S. ile Emrullah D, Veli K, Özgür A, Murat Y, Osman K, Özgenç E, Samet E. ve Akif P. sevk edildikleri mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler İbrahim H. ve Hasan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye ilçesinde jandarma tarafından 25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, 260 kaçak göçmen yakalanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 zodyak bot, 2 otomobil, bir otobüs, bir minibüs, bir tekneye el konulmuştu.

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