AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:

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ANKARA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, yedek milletvekilliğinin anayasa değişikliği teklifi metninden çıkarılmasına ilişkin, "Komisyondaki müzakereleri ve toplumdaki tartışmaları dikkate alarak birtakım değişikliklerin yapılması işin tabiatı, icabıdır. Yedek milletvekilliği meselesini de bu bağlamda görmek gerekir." dedi.

Bostancı, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla hazırlanan anayasa değişiklik teklifinin maddelerinin TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsattı.

"Yedek milletvekilliği" düzenlemesinin tekliften çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine Bostancı "Komisyondaki müzakereleri ve toplumdaki tartışmaları dikkate alarak birtakım değişikliklerin yapılması işin tabiatı, icabıdır. Yedek milletvekilliği meselesini de bu bağlamda görmek gerekir." diye konuştu.

Bostancı, "Anayasa değişiklik teklifinde daha fazla değişiklik bekleniyor mu? soruna karşılık, AK Parti ile MHP'nin mutabakatının belli olduğunu dile getirdi.

Mutabakat dışında, toplumdaki tartışma ve müzakerelere karşı hassasiyetin sadece AK Parti'nin değil MHP, CHP ve komisyondaki HDP'nin de görevi olduğuna dikkati çeken Bostancı, tartışmaları dikkatle takip edip değerlendirdiklerini vurguladı.