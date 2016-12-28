ATO Başkanı Baran, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette, odanın çalışmaları ve projeleri hakkında Özhaseki'ye bilgi verdi.

Baran, yeni yönetim kurulu olarak çantaları dolu bir şekilde işe başladıklarını belirterek, "2017 yılı ATO’nun proje yılı olacak." ifadesini kullandı.

Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını vurgulayan Baran, "Ankara'da üyelerimiz için 1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Kredi üst sınırını 100 bin lira olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek." bilgisini verdi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı terör olaylarına da değinen Baran, terörün, destekçilerinin umduğu gibi bölücü değil aksine birleştirici etki yaptığını kaydetti. ​

Bakan Özhaseki de ATO’nun yeni yönetimine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.