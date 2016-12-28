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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandası iddiası

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:10

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde, sosyal paylaşım sitelerinden paylaştıkları metin, fotoğraf ve videolarla bölücü terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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