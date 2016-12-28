28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zorlu görevlerde koordinasyonu sağlıyorlar

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:14
Zorlu görevlerde koordinasyonu sağlıyorlar

VAN (AA) - Van Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ekipleri, kış aylarında yoğun mesai harcıyor.

Hizmete girdiği 2014'ten bu yana bin 316 vakaya müdahaleye imkan tanıyan merkez, kurumların koordinasyonunu gerçekleştirerek sağlık ekiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada SAKOM'un Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Ağrı'da hastaya ulaşmak için gerekli koordinasyonu sağladığını söyledi.

SAKOM biriminin 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerine büyük zaman kazandırdığını ifade eden Yanmaz, 24 saat hizmet veren birimde 10 sağlık personelinin çalıştığını dile getirdi.

Yanmaz, ekiplerin SAKOM sayesinde vakaya ulaşmada organize hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Her türlü olağan dışı durumlar, toplumsal olaylar, afet, hasta kurtarma operasyonları ve özellikle de kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanan vakalara ulaşmada koordinasyonu sağlıyoruz. Ekiplerimiz, sıkıntıyı giderecek diğer paydaş kurumların faydasına olacak şekilde 112 ve UMKE birimlerimizle yapacakları organizasyonla daha kısa sürede ve güvenle hastalara ulaşmakta, çalışmalarını da organizeli bir şekilde yürütmektedir."

- "Risk teşkil edecek bir durum var mı?"

SAKOM personeli Müge Arıkanlı da kış şartlarında köylerden alınacak vakalara ulaşmak için kapalı yolların açılması amacıyla karla mücadele ekipleriyle görüştüklerini aktardı.

Kurumlar arasında gerekli iletişim ve organizasyonu temin ettiklerini anlatan Arıkanlı, "Kara saplandığı ve yolda kaldığı durumlarda ambulansımızın kurtarılmasını sağlıyoruz. Bölgede herhangi bir terör olayı var mı? Yol güvenli mi ? Hem ambulansımız hem de hastamız için risk teşkil edecek bir durum var mı? Bunu güvenlik güçlerimizden sorguluyoruz." dedi.

Kış aylarında yoğun mesai harcadıklarına işaret eden SAKOM personeli Büşra Ebiperi de bölgede yaşanan olağan dışı durumlara müdahale ettiklerini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı
YEREL

HİLTON'DAN MUHTEŞEM YILBAŞI PROGRAMI
Edremit'ten Haleplilere yardım
YEREL

EDREMİT'TEN HALEPLİLERE YARDIM
Van'dan Halep'e duygulandıran yardım
YEREL

VAN'DAN HALEP'E DUYGULANDIRAN YARDIM
Müdür Bozçelik'ten engelli bakım merkezlerine ziyaret
YEREL

MÜDÜR BOZÇELİK'TEN ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİNE ZİYARET
Göreve yeni başlayan öğretmenlere Van tanıtıldı
YEREL

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE VAN TANITILDI
Van'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Bekir Kaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis istemi
YEREL

BEKİR KAYA HAKKINDA 3,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Tuşba'da Liselerarası Münazara Yarışması
YEREL

TUŞBA'DA LİSELERARASI MÜNAZARA YARIŞMASI
Elite World Hotel'den muhteşem yılbaşı programı
YEREL

ELİTE WORLD HOTEL'DEN MUHTEŞEM YILBAŞI PROGRAMI
Van'da dondurucu soğuklar
YEREL

VAN'DA DONDURUCU SOĞUKLAR
Van'da çatılarda 1,5 metrelik buz sarkıtları oluştu
YEREL

VAN'DA ÇATILARDA 1,5 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
AGD'den Mekke'nin Fethi programına davet
YEREL

AGD'DEN MEKKE'NİN FETHİ PROGRAMINA DAVET
Arvas: &quot;kanlı Noel'e alet olmayın&quot;
YEREL

ARVAS: "KANLI NOEL'E ALET OLMAYIN"
Öğrenciler, Finlandiya modeliyle yeteneklerini keşfetti
YEREL

ÖĞRENCİLER, FİNLANDİYA MODELİYLE YETENEKLERİNİ KEŞFETTİ
SAKOM her an hizmete hazır
YEREL

SAKOM HER AN HİZMETE HAZIR
&quot;Dokuzuncu gezegen&quot;de karla mücadele
YEREL

"DOKUZUNCU GEZEGEN"DE KARLA MÜCADELE
Başkan Karael'den açıklama
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN AÇIKLAMA
VEDAŞ ekibinden zorlu onarım çalışması
YEREL

VEDAŞ EKİBİNDEN ZORLU ONARIM ÇALIŞMASI
AK Parti İlçe Başkanlığından mahalle ziyaretleri
YEREL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINDAN MAHALLE ZİYARETLERİ
Cinayet şüphelisi samanlıkta yakalandı
YEREL

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SAMANLIKTA YAKALANDI
Kaymakam Mendeş kurum müdürleriyle vedalaştı
YEREL

KAYMAKAM MENDEŞ KURUM MÜDÜRLERİYLE VEDALAŞTI
Ercişliler'den polise moral ziyareti
YEREL

ERCİŞLİLER'DEN POLİSE MORAL ZİYARETİ
Özalp ilçesinde karla mücadele çalışması
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI