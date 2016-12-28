AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Mesut Köse, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Köse, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların zamana tanıklık ettiğini dile getiren Köse, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafa oy verdi.

Vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında diyaloğun çok önemli odluğunu vurgulayan Köse, "Özellikle terör bölgesinde vatandaşlarla güvenlik güçleri arasındaki iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir askerimiz, vatandaşlar terör alanından kurtarılırken eşyalarını taşımasına yardımcı oluyor. Bu fotoğrafı o nedenle çok değerli buluyorum." dedi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Köse, Cem Genco'un "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Bu fotoğrafın savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlattığını ifade eden Köse, "Babası savaşta bazı organlarını kaybetmiş olmasına rağmen küçük kız, onun yanında olmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Her şeye rağmen ona sarılmanın heyecanını dışarıya yansıtıyor." diye konuştu.

Köse, spor kategorisinde de Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" fotoğrafına oy verdi.



