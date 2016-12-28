Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,10 lira, en düşük 89,10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 143 milyon 648 bin 177 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 16.00'da 220,10 lira, en düşük saat 05.00'te 89,10 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 200,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 204,44 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 235,01 lira, en düşük 211,57 liradan işlem gördü.



