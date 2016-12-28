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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalıcı olana kültür ve sanatı irfan ve hikmetle yoğurarak ulaşabileceğini belirterek, "Bunun için milletine tepeden bakan, onu hor gören, saplantılı aydınlara değil gerçekten hür düşünceli ama aynı zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni"ndeki konuşmasında, son 2 asırdır arka arkaya maruz kalınan travmalar sonucu beka sorununa odaklanıldığını, diğer hususlara yeteri kadar zaman ayrılamadığını, enerji sarf edilemediğini söyledi.

Yeni devleti kurarken kültür sanat konusunda yanlış bir stratejinin tercih edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İletişim imkanlarının böylesine geliştiği ve yaygınlaştığı bir dönemde elbette kendimizi bir cam fanusun içine hapsedemeyiz, tarihin bir noktasında dondurup bırakamayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacaktır ama biz bu etkileşimi tek taraflı yaptık. Diğer alanlarla birlikte kültür sanatta da sadece, üzülerek söylüyorum, kopya çektik, taklit ettik, üstelik onları da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek ve biraz önce ifade ettiğim etkileşimi sağlamak şöyle dursun mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise ne özü ne şekli itibarıyla dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık."

Tüm bunların "Bugüne kadar bir şey yapılmamıştır." demek olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette gerçekten çok güzel, çok önemli, çok takdire şayan kültür sanat ürünleri ortaya konmuş, ilmi faaliyetler gerçekleştirilmiştir ama bunların hepsi çok sınırlı bir alanda kalmış, bırakınız dünyayı, kendi toplumumuza dahi ulaşmakta zorlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çünkü tek şey para, para, para"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın dinamizminin hiçbir alanı boş bırakmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Siz kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, bu yönde bir vizyon ve model ortaya koymazsanız, kendinizi gecekondulara, çirkin betonarme binalara, son zamanlarda olduğu gibi modern görünümlü çelik ve cam yığınlarına mahkum olmuş bulursunuz ve bunları konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerin bize karşı tezleri inanın bizi öyle yoruyor, öyle yoruyor ki artık 'illallah' der noktasına geliyorsunuz. Çünkü tek şey para, para, para... Siz kendi edebiyatınızı, kendi sinemanızı, kendi müziğinizi, kendi plastik sanatlarınızı üretecek zemini inşa edemezseniz bireysel gayretlerle sınırlı, kurumsallaşamamış dar bir alana sıkışıp kalmış bir kültür sanat ikliminin ötesine de geçemezsiniz. Maalesef bu acı gerçekler başımızı çevirdiğimiz her yerde tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor."

Türkiye'nin son 14 yılının altyapıdan ekonomiye, dış politikadan sağlığa kadar pek çok alanda tarihi başarı hikayeleriyle dolu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutlaka eksikler, aksaklıklar vardır ama hayata geçirilen projeler, elde edilen neticeler hakikaten gurur vericidir. Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı fevkalade üzgünüm, bunlardan biri eğitimdir, diğeri kültür sanattır. Önümüzdeki dönem bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkarmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyorum. Eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlıktır. Nitekim bunun sancılarını her alanda yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mustafa Kutlu hocamız iyi ki varmış, iyi ki yazmış"

Ödül tevdi edilecek kültür, sanat ve ilim insanlarının her birinin Türkiye için büyük bir anlama sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, "Kendi alanlarında gerçekten çok önemli başarılara imza atmış bu değerlerimiz gelecek nesiller için birer kutup yıldızıdır, birer rehberdir." dedi.

Mustafa Kutlu'nun rahatsızlığı sebebiyle törene katılamadığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Kutlu hocamız hikayelerinde kimi zaman 'İyiler ölmez' diyerek, kimi zaman 'Beyhude ömrüm' diyerek insanı, bizim insanımızı, Anadolu insanını anlatmıştır. İdealistliğiyle tutunamayanlara veya tutunma durumunda olmayanlara köylüsüyle, ilim adamıyla, iyisiyle, kötüsüyle her insan Mustafa Kutlu hocamızın hikayelerinde kendine yer bulur. Bu eserlerin asıl konusu yaşadığımız değişim ve modernliğin savurduğu insanların arayışlarıdır. Velhasıl 'Mustafa Kutlu hocamız iyi ki varmış, iyi ki yazmış' diyoruz, tekrar kendisine Allah'tan şifalar diliyorum." diye konuştu.

Ödülü vekaleten teslim edilecek Prof. Dr. Kemal Karpat'ın Türkiye'nin siyasi tarihini en iyi anlatan bilim adamlarından biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hocamız Osmanlı'dan günümüze yaşananları anlamak ve anlatmak için emek vermiş, ortaya gerçekten kalıcı eserler çıkarmıştır. Tarihi kendi ideolojilerine göre inşa etmeye çalışanların aksine Karpat hocamız çalıştığı dönemi bugüne ve geleceğe ışık tutacak bir titizlikle ele almış, incelemiş, yazmıştır. Kendilerine şifalar diliyorum." dedi.

Prof. Dr. Erol Parlak için "Ömrünü türkülere adamıştır desek herhalde yeridir." ifadesini kullanan Erdoğan, "İşte 5-6 yaşında başlayan ve bu şekilde gelişen bir ömür... Hem alaylı hem okullu olarak çalıştığı bu alanda, sözün gelişi değil hakikaten, türkünün profesörü olmuştur. Yıllarca dağ, taş dolaştığı Anadolu'dan derlediği türküler ve keşfettiği teknikler kültür hayatımızı zenginleştirmiştir. Neşet babamız için söylediği, 'Neşet babayı kaybetmedik, kaydettik tarihe' sözüyle ustasına vefasını da göstermiştir. Şelpe tekniğindeki ustalığı ve söylediği bozlaklardaki lezzet unutulacak gibi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkenin ortalama insanını canlandırabilme kabiliyeti"

"Şener Şen'i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum." diyen Erdoğan, "Zaten eserleriyle konuştu, konuşuyor ve inşallah konuşacak." dedi.

Türk sineması deyince mutlaka Şener Şen'in olduğu bir sahnenin gözönüne geldiğini dile getiren Erdoğan, "Kendisi sinemada pek az ustanın sahip olduğu çok farklı karakterleri canlandırabilme yeteneğine sahiptir. Hababam Sınıfı'ndaki Badi Ekrem'den Eşkıya'daki Baran'a, Züğürt Ağa'dan Kabadayı'ya geçmek kolay değildir, herhalde kolay da olmamıştır." diye konuştu.

Erdoğan, Şener Şen'in tiyatro serüvenine de değinerek, "O da başlı başına takdiri hak eden bir performansıdır. Bana göre kendisinin en önemli özelliği komedisiyle, dramıyla bu ülkenin ortalama insanını canlandırabilme kabiliyetidir." ifadesini kullandı.

- "Kendisinin gösterdiği gayreti asla unutmayacağız"

Erdoğan, ödülü uzaklardan takdim edilen bir başka kültür sanat abidesinin de Feridun Özgören olduğunu söyledi.

Kendisinin geleneksel sanatların çok farklı alanlarındaki çalışmalarıyla adeta tek başına bir ordu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Onun ebru sanatına ve tasavvuf müziğine olan müptelalığı ülkemiz adına bir kazanca dönüşmüştür. Pek çok müzik aletini çalan, bununla kalmayıp yapan, unutulan müzik aletlerini yeniden sanat hayatına kazandıran üstadımız, birikimini adeta bir uç beyi olarak Amerika'da değerlendiriyor." diye konuştu.

Erdoğan, vefa ödülünün sahibi Ordinaryüs Profesör Doktor Süheyl Ünver'i de rahmet ve hasretle yad ettiklerini belirtti.

Son Osmanlı beyefendilerinden olan hocanın hüsnühat, tezhip, minyatür, cilt gibi geleneksel sanatların ihyasında Türkiye'ye çok büyük hizmetlerinin geçtiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendisinin tarihi ve kültürel mirasımızın kaydının tutulması, tasnifi ve gelecek kuşaklara aktarılmasında gösterdiği gayreti asla unutmayacağız. Tıp doktoru olmasına rağmen kültür hayatımıza yaptığı katkılarla milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir. Eserleri yanında kişiliğiyle de tam bir kültür insanı dost olan hocamızın örnek kişiliğinin etkileri, vefatının ardından geçen uzun zamana rağmen hala sürüyor."

- "Saplantılı aydınlara değil milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi kültür, sanat, ilim eserleriyle tüm dünyada konuşulacağı ve etkileyeceği günlerinin yakın olduğuna inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalıcı olana, baki olana kültürü ve sanatı irfan ve hikmetle yoğurarak ulaşabiliriz. Bunun için milletine tepeden bakan, onu hor gören, saplantılı aydınlara değil gerçekten hür düşünceli ama aynı zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız vardır. Yaşadığımız diğer krizler gibi kültür, sanat, ilim üretimi krizinden de ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Cumhurbaşkanı olarak, bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek oluyorum, olmayı da sürdüreceğim."

Ödül alan kültür, sanat, bilim adamlarını ve onların temsilcilerini kutlan Erdoğan, birikimleri, emekleri ve üretkenlikleriyle ülkeye ve millete değer katan sanatçılara şahsı ve milleti adına şükranlarını sunarak konuşmasını sonlandırdı.

(Bitti)