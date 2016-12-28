Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İsmail Yüceler idaresindeki 27 L 2164 plakalı otomobil, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Yüceler ile araçtaki Yakup Yüceler, Osman Taşbilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yüceler, Oğuzeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.