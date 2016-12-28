Adana Demirspor'un 76. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ADANA (AA) - Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, kulübün kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sedat Sözlü, mesajında, mavi-lacivertli kulübün sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Adana Demirspor'un adını tarihe altın harflerle yazdırması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Camianın beklentilerine cevap verebilmek adına mücadelemiz son düdük çalana kadar devam edecek. 1940 yılından itibaren devam eden onurlu yürüyüşümüzde, mavi-lacivertli camia olarak her zamankinden daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Yıllardır süren Süper Lig özlemini hep birlikte bitireceğimize inanıyorum. Kulübümüzün bugünlere gelebilmesinde emeği geçen efsanelere tek tek teşekkür ediyorum. Mavi-lacivertli yüreklerin her zaman cesur şekilde attığı bir Adana dileğiyle."