FETÖ tutuklusu örgüte lanet etti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 19'u tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16'sı tutuklu, 4'ü tutuksuz 20 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 3 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce dinlenmeyen tutuklu sanıkların ifadelerini aldı. İlk duruşmada SEGBİS üzerinden başka cezaevinden bağlanan ancak ifadesi yarım kalan, kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği (KAHİAD) Başkanı Murat Baran, iddianamede yer alan hakkındaki dört suçlamayı da reddettiğini söyledi.

Kırşehir'in tanınan ve bilinen esnafı olduğunu, 5 yıl vergi rekortmeni seçildiğini ifade eden Baran, 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimini lanetlediğini belirterek, "15 Temmuz darbesini yapan FETÖ örgütünü lanetliyorum. Samimi şekilde söylemek istiyorum ki, darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin, şehitlerin ahı ve laneti onların üzerine olsun. FETÖ de dahil olmak üzere hiçbir terör örgütüne silah sağlamadım, finanse etmedim, para toplamadım. Hesaplarım ortadadır. İstenildiği zaman incelenebilir." dedi.

Mahkeme başkanının, "Şahmeran Yurduşen Pamukuğlu'nun arsalarının örgüte kazandırılmasında en çok senin ismin geçiyor" demesi üzerine Baran, geçen yıllarda vefat eden Pamukoğlu'nu 2002 yılında bağımsız milletvekili adayı olan eşi vasıtasıyla tanıdığını daha sonra da samimiyetlerinin ilerlediğini öne sürdü.

Daha sonra kocasının vefat ettiğini ve Pamukoğlu'nun kendisini "evlatlığı" olarak gördüğünü anlatan Baran, Pamukoğlu'nun arsalarının yüzde 90'lık kısmını aldığı sağlık raporları doğrultusunda kendisinin sattığını, sadece yüzde 10'luk kısmında vekaletname ile aracılık ettiğini, bunları da insanlık namına yaptığını iddia etti.

Mahkeme başkanının, "Pamukoğlu'nun arsalardan 1 milyon 887 bin liraya yakın gelir elde ettiği ancak ölürken beş parasız olduğu, yurtta bakıcıların baktığı bir kadının bu kadar parayı harcamasının zor olduğu" şeklinde ifadelerin olduğunu hatırlatması üzerine Baran, "Bu para arsa satışlarından 6 yıl içinde kendisine verilen para. Şahmeran hanım, Galatasaray Lisesinde okumuş, hukuk bilgisi iyi olan, Kırşehir'de ilk apartmanı yaptıran, sağlığı yerinde bir kadındı. Kandırılabilecek birisi değildir." diye konuştu.

Mahkemede, kendisine çok benzeyen sözde Kırşehir "il imamı" Musa Arslan'ın kimliği ile yakalanan tutuklu sanık Mesut H. de dinlendi. Savunmasını avukatı aracılığıyla yazılı veren sanık, Dünya Eğitim AŞ yöneticisi olan Musa Arslan'ın veda için çalıştığı kuruma geldiğini belirterek, burada ceketlerinin karıştığını ve kimliğinin o cekette gittiğini sonradan anladığını söyledi.

Önce yeni kimlik çıkarmayı düşündüğünü anlatan Mesut H, Musa Arslan'ın eşinin ceketi geri getirdiğinde kimliğinin orada kaldığını anladığını, daha sonra polislerin kendisini gözaltına aldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyetinin ara verdiği duruşmada, diğer sanıkların da savunmaları alınacak.

- Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.



Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, Şahmeran Yurduşen Pamukoğlu'nun 16 ayrı gayrimenkulünü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.