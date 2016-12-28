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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Oyak Renault'ta iş akitleri feshedilen işçiler

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:44

BURSA (AA) - Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, Oyak Renault fabrikasında iş akitleri feshedilen işçilerden 21'inin açtığı davada, mahkemenin işe iade ve toplam 16 ay sendikal tazminat ödenmesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Ataevlerdeki Bursa Adliyesi ek hizmet binası önünde, iş akitleri feshedilen işçiler adına basın açıklaması yapan Ekinci, mart ayında 75'i tazminatsız olmak üzere 400'e yakın kişinin işten çıkarıldığını hatırlattı.

Ekinci, geçen yılın şubat ayındaki eylemlerin ardından işten çıkarılan 21 işçinin işe iade davası açtığını ve 10. İş Mahkemesinde görülen davanın sonuçlandığını belirterek, "Bursa 10. İş Mahkemesi işten çıkarılan 21 işçi hakkında işe iade ve toplam 16 ay sendikal tazminat ödenmesi yönünde karar verdi." dedi.

Böylece işe iade davasını kazananların sayısının 67'yi bulduğunu kaydeden Ekinci, "Davaları kazanan üyelerimiz içinde tazminatsız olarak işten atılanlar da var. Tazminatını alarak işten ayrılmaya zorlananlar da var. Yasaya aykırı şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılıp 'sözleşmesi bitti' diye işten çıkarılan işçiler de var." diye konuştu.

Ekinci, işten çıkarmaların sendikal nedenlere dayandığının tespit edildiğini savunarak, şunları dile getirdi:

"Mahkemeler, sendikal tazminata hükmediyor. Davalarını kazanan işçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarının yanında 4 ay boşta geçen sürenin ücreti ile kıdemine göre 12, 13 veya 14 aylık sendikal tazminat hak etmiş durumdalar. Bugünkü karar, bu dönemde verilmiş mahkeme kararlarından en önemlilerinden bir tanesi. Bazı işçilerin duruşmaları devam ediyor. Sendikal tazminat kararı, önümüzdeki yılda da diğer mahkemelere emsal teşkil edecek."

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