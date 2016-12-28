Akdeniz'de fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasında bugün akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Finike ilçesiyle Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde, rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.



