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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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ABD'deki 258 organ nakli merkezini geride bıraktılar

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:52

ANTALYA (AA) - Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, merkezlerinde bu yıl gerçekleştirdikleri 463 organ nakli ile Türkiye'nin en büyük böbrek nakli merkezi olduklarını, aynı zamanda bu sayıyla sağlık alanındaki en gelişmiş ülkelerden ABD'deki 258 organ nakli merkezini de geride bıraktıklarını bildirdi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Demirbaş, yaşanan terör olaylarını kınayarak 2017'nin kimsenin terör olayları nedeniyle hayatını kaybetmediği bir yıl olmasını diledi.

Merkezlerinde bu yıl toplam 463 organ nakli gerçekleştirildiğini aktaran Demirbaş, bunların 425'inin böbrek, 36'sının karaciğer nakli olduğunu ifade etti. Böbrek naklinde yüzde 98,5, karaciğerde yüzde 85 oranında başarı sağladıklarına işaret eden Demirbaş, "Son 8 yıldan beri olduğu gibi Türkiye'nin en büyük böbrek nakli merkezi olma özelliğimizi korumaya devam ediyoruz." dedi.

- ABD ile kıyaslama

Demirbaş, organ nakli sayılarında kendilerini sadece Türkiye ile değil, verilerine en çok güvendikleri ABD'deki sağlık kuruluşlarıyla da kıyasladıklarının altını çizdi. Böbrek naklinin ABD'de en çok Kaliforniya Üniversitesinin San Francisco'daki merkezinde yapıldığını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Bu merkezde bu yıl 378 nakil yapılmış. Biz Türkiye'deki bir merkez olarak her yıl ABD'deki 258 organ nakli merkezinden daha fazla böbrek nakli yapıyoruz. Bu bizim için, Antalya için ve Türkiye için bir onurdur çünkü kendimizi kıyasladığımız ülke, tıpta en ileri olduğu söylenen ülkedir. Böbrek naklinde ABD'deki merkezlerin tümünün başarı oranının daha üstünde bir başarı oranımız var."

Sağlık Bakanlığınca son 10 yılda organ nakli konusunun ciddi bir şekilde ele alındığına dikkati çeken Demirbaş, Van'dan bir pankreas getirebilmek için uçak tahsis edilebilir hale gelindiğini anlattı.

- 39 ülkeden hastalar organ nakli için geldi

Türkiye'de organ bağışının öneminin hala tam anlaşılamadığını, farkındalığı artırmak için, "Yeni Hayat" adlı bir belgesel hazırlayarak 13 ilde gösterim yaptıklarını aktaran Demirbaş, bu sayede binin üzerinde organ bağışçısı kazandıklarını söyledi.

Demirbaş, yurtdışından da organ nakli için merkezlerini seçen hastalar olduğunu ifade ederek "8 yılda 39 ülkeden hastalarımız oldu. Avrupa'dan, ABD'den, Singapur'dan hastalar var. Canlıdan nakilde Avrupa ve ABD'de çok fazla deneyimi olan merkez yok. Bu deneyim en çok bizde var. O nedenle yurtdışından birçok ülkeden gelmeye de devam ediyor." diye konuştu.

- "Diyaliz devlet için de yük"

Nefroloji bölümünden Prof. Dr. Asuman Yavuz da haftada 3 gün diyaliz merkezine gitmenin hem hastalar hem de devlet için ciddi bir yük olduğunu dile getirdi. Böbrek hastalıklarının önüne geçebilmek için kontrollere önem verilmesi gerektiğini, tansiyon ya da şeker hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, ilaç alırken de dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Organ nakli bölümünden Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin ise beyin ölümü olan kişilerin organlarının bağışlanması konusunda gelişme kaydetmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Ciddi emeklere rağmen bu sayı artmıyor." görüşünü kaydetti.



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