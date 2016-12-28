Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİTLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Bozarslan'ın cenazesi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan helikopterle Adilcevaz'daki Sukay Park alanına getirilen Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej yürüyüşüyle Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Tabuta sarılarak gözyaşlarını tutamayan şehidin yakınlarını vatandaşlar ve askerler teselli etti.

Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua etti.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, törende yaptığı konuşmada, İslam dünyasının yüreği ile kalesi olan Türkiye'nin, bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında bulunduğunu söyledi. Çınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırıyı yaparlarken kendi çocuklarımızı da kandırarak, örgütler kurarak ve kendi yaptıkları yetmediği gibi bir de bunları üzerimize saldırıyorlar. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Bu hesap en adil ve kesin olandır. Hepimiz bunu göreceğiz. Bu sefalet ve perişanlık Cenab-ı Allah'ın izni ve yardımıyla çok yakın bir gelecekte sona erecek. Bize medeniyet öğretmeye kalkan, bütün dünyayı sömüren ve bir cinayet örgütü haline dönüşmüş bu devletlerin, mafyanın kullandığı bütün usulleri hırsızlığı, gasp etmeyi, öldürmeyi ve bütün kötülükleri hiç utanmadan İslam alemi üzerinde uyguluyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında "Topunuz birden gelin" sözünü kullandığını anımsatan Çınar, "Biz de aynısını söylüyoruz. Topunuz birden gelin. Çünkü Muhammed Bozarslanlar gibi nice milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz , korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun." sözlerine yer verdi.

Bozarslan'ın naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından Burhaniye Mezarlığı'nda defnedildi.



