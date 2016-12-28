Adana'da kültür sanat

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), yeni yılın ilk ayında, biri çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 oyun sahneleyecek.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatro, 3 ve 7 Ocak 2017'de "Si̇lahlı Manzara" oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Joe Penhall'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirdiği oyununun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu yapıyor. Dekorları Hakan Dündar'a, kostümleri Funda Yılnur Karasaç, ışıkları Özer Kuşkaya, müzikleri Alper Maral'a ait oyunda Barış Özkan, Gözde Korbek, Mehmet Akif Özdemi̇r, Özgür Küçüköner rol alıyor.

Oyunda ordu tarafından kullanılması amacıyla, füze taşıyan insansız hava aracı tasarlayan bir mühendisin, mesleki sorumlulukları ve vicdanıyla giriştiği amansız mücadele anlatılıyor.

ADT, 10-14 ve 17-21 Ocak 2017'de "Muammer Muammer" oyunuyla güldürmeye devam edecek.

Orhan Kemal'in yazdığı, Erman Canatan'ın oyunlaştırdığı iki perdelik müzikli komedide, memurluk hayatına atılan iyi, doğru ve dürüst bir insan olduğu için başarı elde edemeyen Muammer'in kötü biri olmaya çalışması anlatılıyor.

16. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde "En İyi Prodüksiyon", "En İyi Dekor Tasarım" ödüllerini alan "Küheylan" oyunu da 24-28 Ocak 2017'de sanatseverlerle buluşacak. Peter Shaffer'in kaleme aldığı, Sevgi Sanlı'nın Türkçe'ye kazandırdığı oyunda akıl hastanesinde kalan 17 yaşındaki Alan'ın vahşice işlediği suçun altında yatan nedenler araştırılıyor.

ADT, küçük izleyiciler için de geçen sezon sonlarında ilk gösterimini gerçekleştirdiği Miguel De Cervantes'in yazdığı, Reşat Nuri Güntekin'in dilimize çevirdiği, Özen Rodop'un uyarladığı ve Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Don Kişot" adlı çocuk oyununu 8,10,15,17 29 ve 31 Ocak 2017'de sahneye koyarken, ayın son günü 31 Ocak 2017 saat 20.00'de "Bu da Geçer Yahu" adlı müzikli, danslı oyunu sahneleyecek.