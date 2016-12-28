Yurtta kış

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ADIYAMAN (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman'da 22 köy, Malatya'da kırsal kesimdeki 49 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, soğuk ve kar yağışı dolayısıyla merkeze bağlı 7, ilçelerden Çelikhan'da 12 ve Sincik'te 3 olmak üzere toplam 22 köy ile buralara bağlı 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Malatya

Malatya'da da ilçeler, özellikle de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 19, Battalgazi, Doğanyol ve Kale ile Yazıhan'da üçer, Hekimhan'da 11, Yeşilyurt'ta 5 ve Kuluncak'ta 2 olmak üzere toplam 49 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekipler iş makinesileri ile çalışma yürütüyor.