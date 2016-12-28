Suriye'ye 20 tır insani yardım gönderildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, insani yardım yüklü 20 tır, törenle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yollandı.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Pursaklar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle temin edilen 20 tır yardım malzemesi, Paşabağı Mahallesi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Vali Güngör Azim Tuna, burada yaptığı konuşmada, kent olarak birçok konuda sahiplenmiş oldukları birlik beraberliğin yeni bir örneğini uğurlayacakları yardım tırlarıyla gösterdiklerini söyledi.

Halep halkının iç savaş nedeniyle büyük yardımlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Tuna, "Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardım malzemeleri, Suriyeliler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına gönderiliyor. Buradan da yardımlar ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor." dedi.

Türkiye'deki çadır kentlerde kalan Suriyelilerin yarısının Şanlıurfa'daki çadır kentlerde yaşadığını aktaran Tuna, kamplardaki sığınmacıların yaklaşık 4 katının ise hayırseverlerin desteğiyle şehirde hayatını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de savaşın başladığı günden itibaren Türk halkının Suriye halkına yardım etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa'nın kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Suriyelilere önemli yardımlarda bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Ben bu yardımlarla mazlumları yalnız bırakmayan, 'İnsanlık ölmemiştir' dedirten ve yüreği cesaretle yardım sevdasıyla dolu kişilere, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise Şanlıurfa'daki yardım dernekleri vasıtasıyla bugüne kadar 17 tır yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırdıklarına dikkati çekerek "Bizim inancımız hep şunu söyler: 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' Onun için biz zulme uğrayan dünyanın neresinde olursa olsun bütün kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bunu da elhamdülillah yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından yardımların yüklendiği 20 tır, konvoy halinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti.



