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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Hastaneden çıktığı gün silahlı saldırıya uğradı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:26
Hastaneden çıktığı gün silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 günde ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde 5 gün önce aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Ali Doğanlar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Evine giden Doğanlar, bir süre sonra dışarı çıktığında merkez Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde henüz plakası tespit edilemeyen bir araçtan üzerine açılan ateşle ağır yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Doğanlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından taburcu olduğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğanlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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