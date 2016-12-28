Telafer'den kaçan siviller

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HATAY (AA) - Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Suriye üzerinden Hatay'a gelenler, Hatay Valiliği koordinesinde otobüslerle Azez bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan kampa yollandı.

Telafer'den kaçan çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu birçok kişi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneğine (HAYAD) geldi. Kıyafet yardımı ve yemek ikram edilen Telaferliler, bir süre dernekte bekletildi.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı ile Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz'a teşekkür eden siviller, Hatay Valiliği koordinesinde, otobüslerle Türkiye Diyanet Vakfınca Azez bölgesinde yaptırılan kampa gönderildi.

Vardı, Telafer'den gelenlerin güvenli bir şekilde Kilis'te Türkiye Diyanet Vakfının yaptırdığı kampa nakledileceğini aktardı.

Devletin büyük olduğunu ifade eden Vardı, "3,5 milyon Suriyeliyi alan bu devlet, 35 milyon da olsa bu insanları alır. Çünkü bu topraklar bütün dünyadaki mazlum milletlerin vatanıdır. Devletimiz, müftülüğümüz seferber oldular, bu kardeşlerimizi Kilis'teki kampa götürecekler. Hatay Valimiz bir koordinasyon yaptı. Şu an burada 300 civarında insan var." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Solmaz da Hatay ve Kilis Valiliği'nin talimatıyla buradaki Türkmenlerin Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde yapılan kampa gönderildiğini belirtti.



