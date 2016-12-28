28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:55

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çocuğun başkasından olduğunun belirlenmesiyle, birlikte yaşadığı kadını yaraladığı ve kucağındaki bebeği öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 30 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Yıldız ile avukatı katıldı.

Sanık Yıldız, olayın bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştiğini ve öldürmek için oraya gitmediği söyledi.

Öldürme niyeti olsa Necla Can'ın evine gideceğini belirten Yıldız, konuşmaya gittiğini ancak müşteki Necla Can'ın suçunu bastırmak için üzerine geldiğini, korkutmak için ateş ettiğini savundu.

Sanık Yıldız'ın avukatı Süleyman Akgün, müşteki Necla Can'ın hiçbir zaman olayları doğru anlatmadığını, bunun heyetçe de gözlemlendiğini öne sürdü.

Can'ın, sanığın fazla suç alması için beyanlarda bulunduğunu iddia eden Yıldız, müvekkilinin tahrik indirimlerinden yararlandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, evli ve 3 çocuk babası sanığın 20 yıldır Necla Can ile nikahsız birlikte yaşadığını ifade etti. Sanığın bu birliktelikten olan 2 çocuğunu eşinin üzerine kaydettirdiği anlatan Savcı, 6 ay önce Necla Can'ın dünyaya getirdiği ve Hira ismini verdikleri bebeğin Yıldız'a benzememesi üzerine ikili arasında tartışma yaşanmaya başladığını bildirdi. Savcı, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Yıldız'a, Hira bebeği öldürmeye yönelik eylemi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, olası kast ve iyi niyet indirimiyle 25 yıla düşürüldü.

Heyet, Necla Can'ın yaralanmasına yönelik de sanığa müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Eylemin teşebbüs aşamasından kalması ve tahrik altında gerçekleşmesini dikkate alan heyet, iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanığa ruhsatsız tabanca taşımak suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi. Sanığın suç işleme konusundaki olumsuz eğilimleri nedeniyle suçun ertelenmesine yer olmadığına karar verildi.

17 Ekim 2015 tarihinde merkez Şehitkamil ilçesindeki bir AVM yakınında bulunan durakta Nacla Can, kucağındaki bebeği Hira ile birlikte tabancayla vurulmuştu. Hira bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAÜN'de &quot;Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku&quot; konferansı
YEREL

GAÜN'DE "ANAYURT VE SİBER GÜVENLİK HUKUKU" KONFERANSI
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SINAV'IN YENİ YIL MESAJI
Özel Sanko Okulları Münazara Takımı 2. Turda
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI MÜNAZARA TAKIMI 2. TURDA
KEP 2 Projesine Gaziantep'te dahil edildi
YEREL

KEP 2 PROJESİNE GAZİANTEP'TE DAHİL EDİLDİ
GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi
YEREL

GAÜN'DE MUHTEŞEM TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey
YEREL

İLKLERİN VE ENLERİN BELEDİYESİ ŞAHİNBEY
Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Felsefe Olimpiyatları birinciliği
YEREL

FELSEFE OLİMPİYATLARI BİRİNCİLİĞİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi Canlı:
YEREL

BESLENME VE DİYET UZMANI GÜLEN MAVİ CANLI:
GSO yılın son meclis toplantısını yaptı
YEREL

GSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
Şehitkamil'in 2016'da önemli çalışmalar yaptı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'İN 2016'DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV düzenlemesi
YEREL

KURUYEMİŞLİK ANTEP FISTIĞINDA KDV DÜZENLEMESİ
Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek
YEREL

SURİYELİ ÖĞRETMENLER TÜRKÇE ÖĞRETECEK

GTO'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi
YEREL

GTO'DA YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ
Antepfıstığında KDV sorunu çözüldü
YEREL

ANTEPFISTIĞINDA KDV SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Gaziantep'te servis midibüsü devrildi: 4 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Büyükşehir Gaziantepspor Yalova'dan galibiyetle döndü
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YALOVA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Cerablus’a geçiş sürüyor
YEREL

CERABLUS’A GEÇİŞ SÜRÜYOR
Sanko'da &quot;Anılar&quot; sergilenecek
YEREL

SANKO'DA "ANILAR" SERGİLENECEK
Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Göçer istifa etti
YEREL

GAZİANTEP TİCARET ODASI GENEL SEKRETERİ GÖÇER İSTİFA ETTİ
GTO Genel Sekreteri Göçer istifa etti
YEREL

GTO GENEL SEKRETERİ GÖÇER İSTİFA ETTİ
GKV'liler barışı uçurtmalarına yansıttılar
YEREL

GKV'LİLER BARIŞI UÇURTMALARINA YANSITTILAR