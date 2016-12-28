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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Dumlupınar Üniversitesinden Haleplilere yardım

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:59
Dumlupınar Üniversitesinden Haleplilere yardım

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğünce Halepliler için başlatılan kampanya ile toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tır, bölgeye gönderildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başkasının dertleriyle dertlenmek, yardımseverlik, fedakarlık duygularının somutlaşmış örneği olan bir faaliyet için bir arada bulunduklarını söyledi.

Bugün yola çıkan 3 tırın, Haleplilere gönderilen binlerce tırdan daha farklı manalar ifade ettiğini belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Bizler burada gönüllerimizi koyarak, Haleplileri bizlerle bir bilip, kardeş bilip insan olmak ortak özelliğinin dışında inancımızla kültürümüzle tarihimizle bir yek vücut olarak düşünüp, onları dert ettiğimizin bir göstergesi olarak bunları gönderiyoruz. 'Ne işimiz var Halep'te' diyecek hiçbir durumumuz yok. Bir Çeçen atasözü, 'Karşı kıyıda savaşmayı göze alamayanlar, kendi kıyılarında savaşmak zorunda kalırlar' diyor. Bizler de oraları karşı kıyı olarak da görmüyoruz. Bizler oraları kendi kıyımız olarak görüyoruz. Çanakkale şehitlerini düşünürsek, Halep ve Şam çok özel bir yer tutuyor."

Nayir, insanlığın bu konuda verdiği sınavı kaybettiğini dile getirerek, "Bizler gibi düşünüp bu işe el koyup taşın altına el koyan olmasa daha da büyük bir kayıpla sonuçlanacak. Ümidimiz var. İnşallah kaybettiğimiz değerleri dünyaya yeniden hatırlatırsak bu tür acıları bir daha yaşamayacağız." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de üniversite olarak başlattıkları kampanyayı bazı kamu kurumları, mahalle muhtarları ile çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunun desteklediğini ve büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, daha sonra dualar ile Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Öte yandan, Simav ilçesinde "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında, Simav Beşir Derneği ve Abdullah Simav Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin iş birliğiyle toplanan 2 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

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