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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"EYOF 2017"ye doğru

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:02
"EYOF 2017"ye doğru


ERZURUM (AA) - Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan ve uluslararası düzeyde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamında geleceğin olimpiyat şampiyonlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Hazırlıklar kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığındaki EYOF 2017 Erzurum Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK), çalışmalarını, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve diğer paydaşların katılımıyla koordineli bir şekilde yürütüyor.

Kentte 11-18 Şubat tarihlerinde 9 branşta düzenlenecek EYOF 2017'de, 40 ülkeden 14-18 yaş grupları arasında 807 sporcunun katılacağı organizasyon için çalışmalar devam ediyor.

Son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla dünya çapında tanınırlığı artan Erzurum, ev sahipliği yaptığı etkinlikleri başarıyla tamamlayarak, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 2012 Kuzey Disiplin Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kayak Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi önemli organizasyonların tecrübesini EYOF 2017'ye de yansıtacak.

Olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli olan genç sporcuların teşvik edilmesi açısından önem taşıyan organizasyonda, Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere 69 sporcu temsil edecek.

Oyunlarda görev alacak gönüllüler için ekim ayında tamamlanan başvurular sonucu mülakat yapılarak değerlendirilen 600 gönüllü, kişisel özelliklerinin yanı sıra dil ve spor bilgisi baz alınarak festival için seçildi.

Etkinlik boyunca sporcu sağlığının korunması adına yürütülen çalışma sonucu EYOF Hastanesi Acil Servisi 7 Şubat'tan itibaren aktif olarak kullanılacak.

Hazırlıklar çerçevesinde sporcuların konaklayacağı Oyunlar Köyü içerisinde yer alan bina ve tesislerin gerekli tadilat işlemleri yapılarak, buradaki madalya törenlerinin yapılacağı alanlar da belirlendi.

Kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda festivalin sloganı "Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor" olarak belirlendi. Festivalin yüzü olacak maskot, Erzurum'un kültürünü yansıtacak şekilde tasarlandı ve halk oylamasıyla adı "Karbeyaz" olarak seçildi.

Festival süresince sporcuların ve katılımcıların tesislere, konaklama ve etkinlik alanlarına sorunsuz ve güvenli şekilde ulaşımı için gerekli ulaşım çalışmaları da tamamlandı.

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