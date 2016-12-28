Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli mevkisine mevsimin ilk karı düştü.

İzmir-Manisa Karayolu'nun 685 rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde kar etkili oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütülüyor.

Kar temizleme araçları tedbiren bölgede bekletilirken, jandarma ekipleri ve trafik polisleri de sürücüleri olumsuz durumlara karşı uyarıyor.

- Karın keyfini çıkaranlar da var

Araçlarıyla Sabuncubeli'nden geçen bazı vatandaşlar da karın tadını çıkardı.

Sabuncubeli Geçidi zirvesindeki park yerlerinde mola veren bazı vatandaşlar, karda fotoğraf çekti. Kar yağışını haber alan bazı Manisa ve İzmirliler de arkadaşları ve çocuklarıyla bölgeye gelerek kartopu oynadı.

Sabuncubeli'nin yanı sıra Spil Dağı Milli Parkı ile Kula ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

- Uşak'ta da kar başladı

Uşak ve ilçelerinde de başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yollarda sıkıntı yaşamaması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla tedbir aldı.