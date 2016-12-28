FETÖ'nün Konya Barosu yapılanmasına ilişkin dava

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanması sürüyor.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, sanıkların avukatları ile yakınları, müşteki avukatı katıldı.

Dün başlayan duruşmanın bugünkü oturumunda da sanıklara söz verildi. Tutuklu sanık Ahmet Bal, 15 Temmuz darbe girişimini yapanları lanetlediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı sanık Bal'a, firari sanık Memduh Oğuz cezaevindeyken, onunla yaptığı görüşmelerde tuttuğu, "cezaevi doktoru ve sağlık memuru araştırılacak", "cezaevi müdürü araştırılacak", "Hakimlere baskı" gibi notları neden tuttuğunu sordu.

Bunun üzerine Bal, "Memduh Oğuz, rahatsızlığı olduğu için doktorun araştırılmasını istemişti. Cezaevi koşullarının iyileştirilmesini talep edecekti. 'Hakimlerle görüşün, gidin kapısında bekleyin. Evrakları verip hemen dönmeyin' derdi. Notlar, müvekkilin avukatına söylediği şeylerdir." dedi.

Bal, bazı sorulara "Bilmiyorum, öyle istemişti. Detayını sormadım." şeklinde cevap verdi.

Savcının Danimarka'ya gitmek için hazırlık yapıp yapmadığını sorması üzerine sanık Bal, "Evrakları hazırladım ama adalete güvendiğim için girişimde bulunmadım." dedi.

Bal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin çok olumsuz düşüncelere sahip olduğunu belirterek, "Devletime, milletime, Cumhurbaşkanıma, bayrağıma haince, alçakça, kahpece kastedilmiştir." diye konuştu.

Duruşma, sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.



- FETÖ'nün Konya Barosu yapılanmasına ilişkin iddianame



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si tutuklu 45 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından dava açıldığı belirtildi.



İddianamede, "Bazı sanıkların ByLock kullandıkları, hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları" kaydedildi.



Avukatların "imamı" olduğu ileri sürülen Abidin Gürsoy'un, hakimlik ve savcılık sınav sorularının çalınıp dağıtılmasında da görev aldığı iddia edildi.

Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin Konya merkezli soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasında, tutuklu yargılanan avukat Memduh Oğuz, 16 Ekim 2015'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Memduh Oğuz davada, "Terör örgütü kurma veya yönetme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma", "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapmaya azmettirme", "Görevi kötüye kullanmaya azmettirme", "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından yargılanıyor.