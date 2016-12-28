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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa belgeliğine 2 yeni kitap

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:49

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin değerlerini geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan "Nun ve Kalem Dünden Bugüne Hat Sanatı" ile "Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri" adlı kitaplar, Bursa belgeliğine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bayezid Paşa Medresesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, adeta bir yayınevi gibi çalışarak, kentin "somut olmayan kültürel mirası"nı geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Yeni 2 eserle Bursa belgeliğine kazandırılan 306'ncı esere ulaştıklarını belirten Altepe, "Nun ve Kalem Dünden Bugüne Hat Sanatı eserinde, hat sanatı dünden bugüne tüm detaylarıyla ele alındı. 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' adlı kitap, Türkçe, İngilizce, Arnavutça ve Sırpça olmak üzere 4 dilde hazırlandı. Bu, Balkanlarda Türkiye lobisinin oluşturulması için önemli bir eser." diye konuştu.

Recep Altepe, Muin Eriş tarafından kaleme alınan "Nun ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı" eserinde özel hatlar ve hattatlarla yapılan söyleşilere de yer verildiğini dile getirerek, "Ömrünü bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına adayan Muin Eriş, yeni kuşaklara ilham verecek. Bu önemli eseri, Büyükşehir Belediyesi yayınları arasında kültür ve sanat aşıklarının beğenisine sunmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan Murad'ın 28 yıllık hükümranlığı boyunca katıldığı 37 büyük savaşı kazanarak önemli fetihlerle ülke topraklarını genişlettiğini anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, şöyle devam etti:

"Alçak gönüllüğü, ince ruhluluğu, hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin insana olan sevgisi, saygısıyla örnek bir kişi olan Sultan I. Murad, şehit olduğu topraklara gerçek anlamda barış, adalet ve huzuru getiren, bu amacını gerçekleştirmek adına canı pahasına mücadele eden bir padişah. Bu büyük şahsiyetin, insani duygularla gerçekleştirmeyi arzu ettiği halklar arasındaki toplumsal barışı tesis etmek adına, onun dünya ve insanlığa bakış açısı ve prensipleri doğrultusunda bölge barışına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla dört dilde hazırladığımız kitapta emeği geçen Prof. Dr. Halil İnalcık'a Allah'tan rahmet dilerim. Ayrıca, kitaba araştırma ve yazılarıyla katkı koyan Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Osman Çetin ve Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Kültür AŞ ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

"Nun ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı" kitabını hazırlayan Eriş de hat sanatıyla tanışmasını, bu sanata duyduğu aşkın başlamasını ve kitabın hazırlık sürecini anlattı.

Sanata duyduğu aşkın ve sanat yolculuğunun 1955'te henüz 15 yaşındayken, babasının kendisine verdiği bir levhayla başladığını aktaran Muin Eriş, eserin hazırlanmasında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Tanıtım toplantısının sonunda Eriş, kitabını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe için imzaladı.

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