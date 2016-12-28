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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Demirtaş ve Zeydan aynı koğuşa alındı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:51

EDİRNE (AA) - Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı.

Alınan bilgiye göre, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptığı değerlendirmesinde Demirtaş ve Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar verdi.

Karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.

Zeydan da 6 Kasım'da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.

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