28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'daki FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:55

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını, oğlunun banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Halil K'nin savcılık sorgusu tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 48 yaşındaki N.Ç'yi, oğlunun banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek dolandıran Halil K, dün gözaltına alınmıştı. N.Ç, oğluna ait olan ve evde emaneten duran yaklaşık 26 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı, kapıya gelen şüpheli Halil K'ye verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da yeni kimlik kartları 2 Ocakta dağıtılmaya başlanacak
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA YENİ KİMLİK KARTLARI 2 OCAKTA DAĞITILMAYA BAŞLANACAK
AK kadınlar köy okullarını ziyaret etti
YEREL

AK KADINLAR KÖY OKULLARINI ZİYARET ETTİ
Meteorolojiden Afyonkarahisar için kar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN AFYONKARAHİSAR İÇİN KAR UYARISI
Dinar Belediyesi yanan hangarın enkazını kaldırmaya başladı
YEREL

DİNAR BELEDİYESİ YANAN HANGARIN ENKAZINI KALDIRMAYA BAŞLADI
Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı
YEREL

KAYALIKLARA SIKIŞAN KÖPEK 8 GÜN SONRA KURTARILDI

Afyonkarahisar'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
AK Parti teşkilatının olağan basını bilgilendirme toplantısı
YEREL

AK PARTİ TEŞKİLATININ OLAĞAN BASINI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Başkan Acar, fitness salonunu ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ACAR, FİTNESS SALONUNU ZİYARET ETTİ
Sandıklı'da sabah namazı buluşmaları başladı
YEREL

SANDIKLI'DA SABAH NAMAZI BULUŞMALARI BAŞLADI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban, kalp krizi geçirdi
YEREL

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ÇOBAN, KALP KRİZİ GEÇİRDİ