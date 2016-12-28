Afyonkarahisar'daki FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını, oğlunun banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Halil K'nin savcılık sorgusu tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 48 yaşındaki N.Ç'yi, oğlunun banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek dolandıran Halil K, dün gözaltına alınmıştı. N.Ç, oğluna ait olan ve evde emaneten duran yaklaşık 26 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı, kapıya gelen şüpheli Halil K'ye verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurmuştu.