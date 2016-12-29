30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Referandum için OHAL'in kaldırılmasını sağlıklı bulmuyorum"

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:31

ANKARA (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olağanüstü hal uygulamasının, gerekli kılan sebeplerin ortadan kalkması durumunda kalkacağını belirterek, "Referanduma gidiyoruz, olağanüstü hali gerekli sebepler var ama sırf 'referandum için kaldıralım' diye bir değerlendirme çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifi kapsamında, getirilen önerilerin ikna edici bulunursa revize edildiğini söyledi. Yazıcı, bunun "teklifi tarumar edecek, tamamen başkalaştıracak bir değişiklik" olmadığını dile getirdi.

Yedek milletvekilliğini çok gerekli görmediğini, bu düşüncesini de Başbakan Binali Yıldırım ile paylaştığını kaydeden Yazıcı, bu düşüncesinin nedenini şöyle anlattı:

"Böyle bir ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Kaç yıldır ara seçim yapmayı gerektirecek bir boşalma olmadı. Bizim şimdi önerdiğimiz şekilde anayasa geçerse milletvekili sayısı 600 oluyor. Bir ara seçimin zorunlu olması için en az 30 milletvekili boşluğunun olması lazım. Olasılık çok uzak. Birçok arkadaşın ilk gözüne batan konu da bu oldu. Bu konudaki eleştiriler, talepler dikkate alındı ve tekliften çıkartıldı."

Yazıcı, Başbakan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yedek milletvekilliği konusunu görüştüğünü de sözlerine ekledi.

- "316 arkadaşımız imzasının arkasında duracak"

Teklifte bulunan milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda Yazıcı, "18 yaşa ilişkin herhangi bir önerinin Meclis Genel Kuruluna geleceği kanısında değiliz. Yani biz Meclisi 18 yaş ve ona yakın yaştan oluşan insanlarla dolduracak değiliz. Ama bir renktir bu, bir çeşitliliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, AK Parti'de 316 kişinin bu teklifte imzasının olduğunu hatırlatarak, "316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre imzasının arkasında duracak. Yani ya imza koymayacaksınız ya da arkasında duracaksınız. 'Benim görüşüm değişti' diyecek bir arkadaşın olduğunu da sanmıyorum." şeklinde konuştu.

- "Aşağı yukarı mart, nisan"

Referandum için bir takvimlendirme yapılmadığını ifade eden Yazıcı, "Süreçlerde herhangi bir yanlışlık olmazsa, bir aksaklık olmazsa, bir aksilik de olmazsa inşallah 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde bu gerçekleşmiş olur diye düşünüyoruz. Yani aşağı yukarı mart nisan." dedi.

Meclisten geçtikten sonra sahalarda olacaklarının altını çizen Yazıcı, Türkiye'de olağanüstü hal uygulamasının hangi sebeplerle getirildiğinin herkes tarafından bilindiğine dikkati çekti.

Yazıcı şöyle devam etti:

"Olağanüstü hal ilan etmek büyük bir risktir, bu riski bu yaşadığımız süreçler absorbe ediyor. Dolayısıyla biz şimdi bir referanduma giderken, olağanüstü hal uygulamasını gerekli kılan sebepler ortadan kalkmışsa kalkar. Biz referanduma gidiyoruz, olağanüstü hali gerekli sebepler var ama sırf 'referandum için kaldıralım' diye bir değerlendirme çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta bunu elinde daha çok veri bulunan hükümet milli güvenlik gereklerini dikkate almak suretiyle değerlendirecek. Gerek varsa bunu talep edecek. Meclis de uygun görürse bu süreci uzatacak. Ben olağanüstü hal devam ederken, referanduma gidilmenin çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sadece dış algı bakımından bunu kullananlar olabilir diye düşünüyorum."

- "MİT Müsteşarına da sorular yöneltilmeli"

Yazıcı, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı dinlememesi yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Bu komisyon çalışmaları, siyasi manevra ortamına dönüştü. Bundan dolayı da ben kaygı duyuyorum. Aslında yargıya intikal etmiş konularda Meclisin herhangi bir araştırma yapması da anayasaya uygun değil. Ama Darbe Araştırma Komisyonu, Susurluk Araştırma Komisyonu gibi uygulamalarla yargıya intikal etmiş konularda biz Meclisin gündemine taşıdık. Bu komisyon da böyle kuruldu. Önemli bir komisyon, raporu biz de dikkatle bekliyoruz. İnşallah her şeyi bulmuş, ortaya koymuş olabilirler. Yani Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarıyla alakalı yazılıp çizilenleri de dikkate aldığımızda, o alanın aydınlatılması, ona dönük talepleri de çok haksız bulmuyorum yani."

Bir soru üzerine Yazıcı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a da sorular yöneltilmesi ve cevaplar alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi
YEREL

SURİYE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Yılbaşında trafik denetimleri artırılacak
YEREL

YILBAŞINDA TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2016
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 30 ARALIK 2016

Hz. Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü
YEREL

HZ. MEVLANA'NIN 743. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ
Ankara'da okullar yarın tatil edildi
YEREL

ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ
BOTAŞ'tan elektrik kesintisi açıklaması:
YEREL

BOTAŞ'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI:
Ankara Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil ediliği bildirildi.
YEREL

ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN OKULLARIN TATİL EDİLİĞİ BİLDİRİLDİ.
Eski Arjantin'in Devlet Başkanı hakkında yeniden soruşturma talebi
YEREL

ESKİ ARJANTİN'İN DEVLET BAŞKANI HAKKINDA YENİDEN SORUŞTURMA TALEBİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman'a ziyaret
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KAHRAMAN'A ZİYARET

İstanbul'un tamamına elektrik verildi
YEREL

İSTANBUL'UN TAMAMINA ELEKTRİK VERİLDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI ARSLAN:

Yıldırım-Taçi görüşmesi
YEREL

YILDIRIM-TAÇİ GÖRÜŞMESİ
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da
YEREL

KOSOVA CUMHURBAŞKANI TAÇİ ANKARA'DA
Süper Loto çekildi (2)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (2)
Başbakan Yıldırım, soruları yanıtladı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, SORULARI YANITLADI

Süper Loto çekildi (1)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (1)
Erdoğan-Taçi ortak basın toplantısı
YEREL

ERDOĞAN-TAÇİ ORTAK BASIN TOPLANTISI
DÜZELTME Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylamasına katılımına ilişkin haberimizin spot ve üçüncü paragrafında yer alan &quot;Zulmün ve acının masum bir yansıması&quot; ifadesi, &quot;Zulmün ve acının masum bir yüze yansıması&quot; şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
YEREL

DÜZELTME BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ'NİN, AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILIMINA İLİŞKİN HABERİMİZİN SPOT VE ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA YER ALAN "ZULMÜN VE ACININ MASUM BİR YANSIMASI" İFADESİ, "ZULMÜN VE ACININ MASUM BİR YÜZE YANSIMASI" ŞEKLİNDE DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
Erdoğan-Taçi ortak basın toplantısı
YEREL

ERDOĞAN-TAÇİ ORTAK BASIN TOPLANTISI
Erdoğan-Taçi ortak basın toplantısı
YEREL

ERDOĞAN-TAÇİ ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başbakan Yıldırım: (3)
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (3)
Başbakan Yıldırım: (2)
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: (2)
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'ye TOBB ETÜ'den fahri doktora
YEREL

KOSOVA CUMHURBAŞKANI TAÇİ'YE TOBB ETÜ'DEN FAHRİ DOKTORA
Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı
YEREL

SURİYE'NİN KUZEYİNDE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI