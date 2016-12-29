Halep'ten sivillerin tahliyesi

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HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik yardımlar devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan insani yardım malzemesi yüklü tırlar, kontrollerin ardından tampon bölgeye alınıyor. Burada Suriye'den gelen tırlara yüklenen battaniye ve gıda gibi yardım malzemeleri, dağıtılmak üzere İdlib'e gönderildi.

Gün içinde, Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Halep'ten tahliye edilen aileler için temin ettiği 60 yardım tırı daha, Kızılay aracılığıyla Suriye'ye gönderildi.

Sınır kapısında yardımları taşıyan tırların geçişlerinin sürdüğü görüldü.