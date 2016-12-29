ANKARA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf için oy kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Yerlikaya, fotoğrafları tek tek inceleyerek tercihte bulundu. Yerlikaya, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" ile Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların Darbe Girişimini Protestoları", "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Tandır Başındaki Kadınlar" ve "spor" kategorisinde Cem Özdel'in "Rodeo Şampiyonası" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Yerlikaya, "Birbirinden güzel fotoğraflar var. Fotoğrafçılık tekniklerine uygun olarak, tam o anda, orada objektif kareyi yakalamış. Bazılarında, 15 Temmuz ve Türkiye'nin mültecilere yardımlarının anlatıldığı çok anlamlı kareler var. Hem anlam hem teknik bakımından fotoğraflar güzel. Seçenlerin işi zor. Anadolu Ajansı, zaten fotoğrafta çok başarılı, eski bir ajans olduğu için muhabirleri de alanında uzman ve sektörü yakından takip ettiği bir ajans. Burada da fotoğrafçılık becerilerini göstermişler. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.