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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:37
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf için oy kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Yerlikaya, fotoğrafları tek tek inceleyerek tercihte bulundu. Yerlikaya, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" ile Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların Darbe Girişimini Protestoları", "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Tandır Başındaki Kadınlar" ve "spor" kategorisinde Cem Özdel'in "Rodeo Şampiyonası" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Yerlikaya, "Birbirinden güzel fotoğraflar var. Fotoğrafçılık tekniklerine uygun olarak, tam o anda, orada objektif kareyi yakalamış. Bazılarında, 15 Temmuz ve Türkiye'nin mültecilere yardımlarının anlatıldığı çok anlamlı kareler var. Hem anlam hem teknik bakımından fotoğraflar güzel. Seçenlerin işi zor. Anadolu Ajansı, zaten fotoğrafta çok başarılı, eski bir ajans olduğu için muhabirleri de alanında uzman ve sektörü yakından takip ettiği bir ajans. Burada da fotoğrafçılık becerilerini göstermişler. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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DÜZELTME Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylamasına katılımına ilişkin haberimizin spot ve üçüncü paragrafında yer alan &quot;Zulmün ve acının masum bir yansıması&quot; ifadesi, &quot;Zulmün ve acının masum bir yüze yansıması&quot; şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
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DÜZELTME BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ'NİN, AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILIMINA İLİŞKİN HABERİMİZİN SPOT VE ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA YER ALAN "ZULMÜN VE ACININ MASUM BİR YANSIMASI" İFADESİ, "ZULMÜN VE ACININ MASUM BİR YÜZE YANSIMASI" ŞEKLİNDE DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
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