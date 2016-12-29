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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Kayseri'deki terör saldırısı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:37
Kayseri'deki terör saldırısı

ZONGULDAK (AA) - Vali Ali Kaban, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında şehit olan istihkam er Kenan Döngel'in ailesini ziyaret etti.

Vali Kaban, beraberinde Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Genel Müdürü Sedat Orhan ile şehit istihkam er Döngel'in Ereğli ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileyen Vali Kaban, ERDEMİR'in şehidin ailesine 100 bin lira bağışladığını belirterek "Elbette bunun bedeli yok ama geride kalanlara bir şeyler yapılacak. Biz geride kalanları bağrımıza basacağız. Geride kalan anneler, babalar, bizim de anne babamızdır." dedi.

Zonguldak'ta görev yaptığı süre içerisinde kente 15 şehidin cenazesinin geldiğini aktaran Kaban, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım 3,5 yılda 15'nci şehidim. Gittiğim bütün ailelerde şunu gördüm, bu maya burada kaldığı sürece Allah'ın izni ile kimse bir şey yapamaz. Mayamız bozulmamış, şükürler olsun. İnsanımız metanetli. Evladını kaybediyor dile kolay, isyan hali mümkün mü?"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da ilçe merkezindeki Beyçayırı Stadı'na İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre üyesi şehit Vefa Karakurdu'nun adının verilmesi, şehit istihkam er Kenan Döngel'in oturduğu "Yıldız Sokağı"nın ise "Şehit Er Kenan Döngel Sokağı" şeklinde değiştirilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Bu arada şehidin 4 yaşındaki kardeşi Livanur, rüyasında ağabeyinin alacağını söylediği bisiklete hayırseverlerin desteğiyle kavuşmasının ardından cep telefonundan hakkında çıkan haberlerdeki fotoğraflarına baktı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

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