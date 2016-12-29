Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Dışişleri Bakanlığı: "(Suriye'de varılan ateşkes mutabakatı) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ...
29 Aralık 2016 Perşembe, 14:39
Dışişleri Bakanlığı: "(Suriye'de varılan ateşkes mutabakatı) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir."