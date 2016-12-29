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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Kızılcabölükspor-Trabzonspor maçına doğru

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:40


DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun 4. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek Kızılcabölükspor'un kulüp yöneticileri, işçilerle birlikte karla kaplı sahayı temizlemek için çalıştı.

Denizli'de dün başlayan ve geç saatlere kadar devam eden kar yağışı dolayısıyla karşılaşmanın yapılacağı Denizli Atatürk Stadı'nın zemini, 15 santim karla kaplandı.

Akşam saatlerinde oynanacak müsabaka için sabah saatlerinden itibaren yapılan kar küreme çalışmalarına Kızılcabölükspor kulübünün yöneticileri de katıldı.

Zemini temizlemek için yapılan çalışmaya kulüp başkanı Osman Duran ve yöneticilerin yanı sıra bazı Kızılcabölüklü iş adamlarının tekstil firmalarından gönderdiği işçiler, üniversite öğrencileri, Denizlili Trabzonspor taraftarları ve belediye çalışanları da destek verdi.

Kulüp basın sözcüsü Ahmet İlem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Denizli Atatürk Stadı'nın zemininin karla kaplandığını belirtti.

Sabah erken saatlerden itibaren kulüp başkanı Osman Duran ve yönetici arkadaşlarıyla beraber zeminin temizlenmesi için çalıştıklarını kaydeden İlem, "Zemini maç saatine kadar yetiştirmeye çalışacağız. Tabii adam eksikliği de bulunuyor. Üniversiteden yevmiye ile öğrenciler getirdik, onlar da aramıza katıldı. Çok zor durumdayız, maç saatine kadar zemini yetiştirmeye çalışıyoruz. Kulüp başkanımız Osman Duran da elinde kürekle kar temizliyor. İnşallah zemini maç saatine kadar yetiştiririz." diye konuştu.

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