Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 208,73 lira, en düşük 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 113 milyon 626 bin 64 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 208,73 lira, en düşük saat 03.00'te 43 kuruş olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172,96 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 220,10 lira, en düşük 89,10 liradan işlem gördü.