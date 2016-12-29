Uludağ'da kar ve tipi etkili oluyor

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BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Otel ve diğer tesislerin yılbaşı için hazırlıklarını tamamladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Meteoroloji yetkililerine göre, 31 Aralık akşamına kadar kar yağışının sürmesinin beklendiği Uludağ'da, bugün en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 7 ve en düşük sıcaklığın da sıfırın altında 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yolların kapanmaması için aralıksız çalışan Karayolları ekipleri buzlanma olan noktalara müdahale ediyor.

Uludağ yolunun 10-17. kilometrelerinde kontrollerini sıklaştıran jandarma ekipleri, zirveye zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Kent merkezinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan yolda etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı araçların kaldığı, ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi. Yetkililer zirveye özel araçlar yerine teleferikle çıkılmasını önerdi.

Yağmurun etkili olduğu Bursa kent merkezinden teleferikle Sarıalan bölgesine ulaşan birçok vatandaş, burada kar topu oynadı.