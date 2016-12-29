Yaylada mahsur kalan hasta bebek kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kar nedeniyle yolları kapanan yaylada hastalanan 16 günlük bebek, 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Yeni Farsak köyündeki Hodu Yaylası'nda yaşayan Mustafa ve Lale İdil çifti, 16 günlük çocukları Bekir'in rahatsızlanması üzerine durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen sağlık ekipleri, yayla yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Jandarmadan ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yanı sıra vatandaşların küreklerle destek verdiği zorlu yol açma çalışmalarıyla evin yakınlarına kadar ulaşabildi. Bir sağlık personeli, solunum sıkıntısı çeken bebeği evden alarak ambulansa kadar kucağında taşıdı.
Düziçi Devlet Hastanesi'ne 11 saatlik çalışmayla ulaştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.