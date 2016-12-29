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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da "Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Anlama" programı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:45
Trabzon'da "Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Anlama" programı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bugün aynı İstiklal Marşı ile milletin Suriye, Irak, Afganistan ve Bosna Hersek'te, nerede zulüm varsa orada şehadet yolunda evlatları ile yürüdüğünü belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı, bizlere yol göstermeye devam ediyor." dedi.

Gümrükçüoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, gençlerden Mehmet Akif Ersoy'u tam olarak anlamalarını ve hayatlarını bu idealler çerçevesinde şekillendirmelerini istedi.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un, İslam mücahidi, milletin yeniden dirilişi olan İstiklal Savaşı'nın en büyük katılımcıları arasında yer aldığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, bizlere yol göstermeye devam ediyor. Bunun için Mehmet Akif'i iyi anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un öz geçmişi ve yaşadığı sıkıntılara ilişkin çeşitli bilgileri katılımcılarla paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akif, Allah vergisi yeteneğe sahip bir şair. İstiklal Harbi'nin en büyük vaizlerinden birisi olan Akif, aynı zamanda siyasetçi. Siyaset, memlekete hizmet etme yoludur. İyisini yaparsanız hizmet etmiş olursunuz, iyisini yapamazsanız o bir kayıp olur. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy, bu mücadeleyi ömür boyu sürdürdü. Milletvekilliği yaptı, istiklal mücadelesine Mustafa Kemal Atatürk tarafından çağrıldığında hemen iştirak etti."

Mehmet Akif Ersoy'un, önceleri ödül verileceği için İstiklal Marşı yazmadığının bilindiğini anlatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Soğuk Ankara kışında palto alacak parası bile olmayan Mehmet Akif Ersoy, istiklal mücadelesi için herhangi bir mükafatı kabul etmemiş, onun için önceleri marş yazmamıştır. Bu durumun öğrenilmesi ve kendisinden tekrar rica edilmesi üzerine İstiklal Marşı'nı kaleme almıştır. Bugün aynı İstiklal Marşı ile bu aziz millet Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Bosna Hersek'te yani nerede bir zulüm varsa orada şehadet yolunda yine evlatlarıyla birlikte yürüyor. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı bizlere yol göstermeye devam ediyor."

Programda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin sunum yaptı.


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