30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakanlar Akdağ ve Elvan, Erzurum'da

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:55
Bakanlar Akdağ ve Elvan, Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Meclis gündemimizde anayasa değişikliği var. 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek için anayasa değişikliği yapma zaruriyeti vardır. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Türkiye'nin de buna ayak uydurması gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Selami Keskin, belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Ardından beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akdağ ve Elvan, bir süre önce partinin il başkanlığı görevine getirilen Mehmet Emin Öz'e yeni görevinin hayırlı olması diledi.

Bakan Elvan, daha sonra partililere hitaben yaptığı konuşmada, Erzurum halkının ülkenin, milletin, vatanın ve milli iradenin aşığı olduğunu belirtti.

Erzurumluların, ülkenin birliğinden, dirliğinden, barışından başka kaygısı ve derdi olmadığına değinen Elvan, "Onun için her Erzurumlu kardeşimin alnı Palandöken gibi aktır. Başı yine Palandöken gibi diktir. Bu şehrin evlatlarının 1. Dünya, Yemen ve İstiklal Harbi'nde gösterdiği kahramanlık dillere destan olmuştur." ifadesini kullandı.

- 2023 hedeflerine ulaşabilmek için anayasa değişikliği zaruri

Elvan, ülkenin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin artık kabuklarını kıran ülke haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmesini istediklerine işaret eden Elvan, şöyle devam etti:

"Seçilmiş Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin kurucu genel başkanı olan Recep Tayip Erdoğan önderliğinde başlattığımız bu hareketi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Meclis gündemimizde anayasa değişikliği var. 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek için anayasa değişikliği yapma zaruriyeti vardır. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Türkiye'nin de buna ayak uydurması gerekiyor. Yapılan anayasa değişikliği bir rejim değişikliği değil, sadece bir sistem değişikliğidir. Bu değişiklikle sistem daha hızlı çalışacak, mekanizmalarımız daha hızlı çalışacak, hızlı karar alma süreçleri daha verimli şekilde işleyecek ve Türkiye'nin önü açılacaktır."

Türkiye'yi hedef alan her türlü teröre karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını aktaran Elvan, 80 milyon milletin azmi, yüreği birlikte attıkça Türkiye'yi kimsenin yolundan çeviremeyeceğini belirtti.

- "80 milyon insanımızın imanı ve duası var"

Elvan, birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz' dediği gibi, sizin imanınız, birliğiniz, Türkiye aşkınız ve demokrasiye çıkma azminiz sarsılmaz. Bu millet istiklal mücadelesinde nasıl oyunu bozduysa, 15 Temmuz'da yani ikinci İstiklal mücadelesinde bu oyunu bozmuştur. Dünya durdukça üstte gök kubbe çökmedikçe altta yer yarılmadıkça kıyamet kopmadıkça birliğimizi, dirliğimizi Allah'ın izniyle kimsenin bozmaya gücü yetmeyecek. Bu bayraklar inmedi, inmeyecek. Bu ezanlar susmadı, susmayacak. Bu ülkeyi karanlık maceralara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Çünkü 80 milyon insanımızın imanı ve duası var."

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise hükümet tarafından 23 ilde cazibe merkezleri programının uygulamaya başlandığını hatırlattı.

Bakan Elvan'ın, Cazibe Merkezi programınının bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına inandığını vurgulayan Akdağ, şöyle dedi:

"Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Erzurum'un bir özelliği var. Kadın kollarımız, gençlik kollarımızla her seçimden sonra Erzurum'da AK Parti'nin bayrağını Türkiye'de en yüksek yerde tuttuk. Erzurum her seçimde ipi en önlerde göğüsleyen şehrimiz oldu. AK Parti kurulduğundan bu yana partimiz, bütün coğrafyamızın göz bebeği Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Referandum sürecine gireceğiz. Önümüzdeki referandumda Erzurum olarak bu bayrağı gönderin en yükseğine dikmeye hazır mıyız? Allah'ın izniyle el ele vereceğiz."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Öz, Akdağ ve Elvan'a kitap hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Elvan ve Akdağ, Erzurum'da
YEREL

BAKANLAR ELVAN VE AKDAĞ, ERZURUM'DA
Yılbaşı gecesi Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümü kutlanacak
YEREL

YILBAŞI GECESİ MEKKE'NİN FETHİ'NİN BİN 386. YIL DÖNÜMÜ KUTLANACAK
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'daki ikinci FETÖ davası başladı
YEREL

ERZURUM'DAKİ İKİNCİ FETÖ DAVASI BAŞLADI

Erzurum'daki &quot;DEAŞ, El Kaide, El Nusra&quot; davasında karar
YEREL

ERZURUM'DAKİ "DEAŞ, EL KAİDE, EL NUSRA" DAVASINDA KARAR
Bakan Elvan Türkiye'de yatırım birincisi olan Sekmen'i tebrik etti
YEREL

BAKAN ELVAN TÜRKİYE'DE YATIRIM BİRİNCİSİ OLAN SEKMEN'İ TEBRİK ETTİ
ETSO AB Bilgi Merkezi, 2016'nın son etkinliğini yaptı
YEREL

ETSO AB BİLGİ MERKEZİ, 2016'NIN SON ETKİNLİĞİNİ YAPTI
Termalspor Erzurum'un ve Doğu'nun gururu oldu
YEREL

TERMALSPOR ERZURUM'UN VE DOĞU'NUN GURURU OLDU
Bakanlar Elvan ve Akdağ, Erzurum'da
YEREL

BAKANLAR ELVAN VE AKDAĞ, ERZURUM'DA
Genç çiftçilere hayvan dağıtımı
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVAN DAĞITIMI
&quot;15 Temmuz Kahramanları Buz Hokeyi Turnuvası&quot;
YEREL

"15 TEMMUZ KAHRAMANLARI BUZ HOKEYİ TURNUVASI"

Anadolu Gençlik Derneği'nden Mekke'nin Fethi programı
YEREL

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ'NDEN MEKKE'NİN FETHİ PROGRAMI
FETÖ'nün Doğu Anadolu'daki &quot;çatı yapılanması&quot;na yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN DOĞU ANADOLU'DAKİ "ÇATI YAPILANMASI"NA YÖNELİK OPERASYON

Bakanlar Elvan ve Akdağ Erzurum'da
YEREL

BAKANLAR ELVAN VE AKDAĞ ERZURUM'DA
ESTP Başkanı Güvenli; &quot;Yardım TIR'ları sınırı geçti&quot;
YEREL

ESTP BAŞKANI GÜVENLİ; "YARDIM TIR'LARI SINIRI GEÇTİ"
Başkan Göğebakan: &quot;2017'de barış ve huzur istiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN GÖĞEBAKAN: "2017'DE BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ"
Birlik Haber Sen Başkanı Yıldırım, 2017 yılı beklentilerini anlattı
YEREL

BİRLİK HABER SEN BAŞKANI YILDIRIM, 2017 YILI BEKLENTİLERİNİ ANLATTI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
MS hastasına doğum gününde moral pastası
YEREL

MS HASTASINA DOĞUM GÜNÜNDE MORAL PASTASI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Yakutiye'nin kar çalışması devam ediyor
YEREL

YAKUTİYE'NİN KAR ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR