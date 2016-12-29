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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Çocuklar "Dilek Ağacı"yla sevindi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:11

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi tarafından Ataköy’e konan "Dilek Ağacı”na yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dileklerini asan ihtiyaç sahibi Bakırköylü çocuklar hediyelerine kavuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, geleneksel hale getirdikleri “Dilek Ağacı” ile yeni yıl öncesi hayırseverlerin katkısıyla 500 çocuğun dileklerini birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Nasıl çalıştıklarını anlatan Kerimoğlu, “Basın Yayın Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız evlerine giderek ihtiyaç sahibi çocuklarımızı yerinde tespit ediyorlar. Ev ziyareti yapıyorlar. Özellikle dezavantajlı gruptaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyorlar ve onların yeni yılda beklentilerini karşılamak için bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar.” dedi.

Bu yıl da yaklaşık 500 çocuğun, bisikletten, bilgisayara, çalışma masasından, mont, bot, ayakkabı, çantaya kadar birçok ihtiyacını karşılamaya gayret ettiklerini belirten Kerimoğlu, “Bakırköy Belediyesi her yıl bu geleneksel 'Dilek Ağacı' projemizi gerçekleştiriyor. Bununla beraber “Sevgi Yumağı” projesiyle, bununla beraber şehit ailelerin, gazilerimizin çocuklarının Bakırköy Belediyesinden ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının her türlü kitap, kırtasiye, giyecek, mont, bot, ayakkabılarını da karşılamaya özen gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri Başkan Kerimoğlu tarafından dağıtıldı.

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