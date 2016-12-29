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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de şiddetli rüzgar

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:12
Edirne'de şiddetli rüzgar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle saatlerinde 30 kilometreye kadar çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'nde, İnönü İlköğretim Okulu yanında bulunan eski bir binanın 4 metrelik bacası yola yıkıldı.

Bacanın tuğlaları park halindeki Serhat Sümer'e ait 22 NK 872 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri önlem aldı. Caddenin temizlenmesi ve aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Otomobili hasar gören Sümer, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Metruk binanın oluşturduğu tehlikenin daha önce belediyeye bildirildiğini belirten Sümer, "Bu binanın yanında okul var. Her gün 300-500 öğrenci buradan geçiyor. Allah korudu onlara bir şey olmadı. Çocuklar her gün bu yolu kullanarak geçiyorlar. Bu kadarla kurtulduğumuza bence dua edelim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Neşet Gevrek de, yüzlerce öğrencinin olayın gerçekleştiği yoldan geçtiğini ifade etti. Önlem alınması gerektiğini aktaran Gevrek, "Bunu yıkılması gerekiyorsa yıkacaksın. Edirne'nin birçok yeri böyle. Tarihi eser, hiçbirini yıkmıyorlar. Arka tarafına bakın orası da iki gün sonra yakılacak." dedi.

-Üzerine tente yıkılan kadın yaralandı

Öte yandan, Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi üzerindeki marketin önünde bulunan körüklü tente de rüzgar nedeniyle, müşterilerden 71 yaşındaki Kaniye Koşar’ın üstüne devrildi.

Yaralanan Koşar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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