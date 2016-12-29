İzmir-Manisa karayolu ulaşıma açıldı

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MANİSA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü kapanan İzmir-Manisa karayolu, güzergahtaki çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çift taraflı kapanan Manisa-İzmir karayolunda çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle yağışın etkili olduğu Sabuncubeli kesiminde tuzlama ve kar temizliği yapan ekipler, yolda kalan araçları da kurtardı. Yürütülen bu çalışmaların ardından İzmir- Manisa karayolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Trafik ve karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



