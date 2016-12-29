Yurtta kış

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BURSA (AA) - Yalova, Çanakkale ve Kütahya'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, karayolunun trafiğe açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonuyla kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 15 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için çalışma başlattı.

- Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda da kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Trafik ekipleri, yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metre olduğu Domaniç-İnegöl karayolunda tipi nedeniyle ağır vasıtaların ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolda kalan çok sayıda araç, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.